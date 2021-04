hds: „Gurgeltests zwar teurer, aber sicherer und weniger aufwendig“

„Gurgeltests kann jeder selbst durchführen. Sie wären eine Alternative zum Naselflügeltest“, erklärt hds-Direktor Bernhard Hilpold. Der Vorteil: Beim Gurgeltest bräuchte es keinen so genannten „Test-Notar“, also jemanden, der die Identität des Getesteten bestätigt: „Es gibt für den Gurgeltest eine App mit Gesichtserkennungsfunktion“ – diese würde den Zeugen überflüssig machen.„Außerdem wird die Zuverlässigkeit der Gurgeltests sogar als höher eingestuft, weil Labore die Auswertung der Proben vornehmen“, erklärt Hilpold. Allerdings sei der Gurgeltest relativ teuer: „Wir zahlen im Pilotprojekt 5 Euro für jeden Test und 15 Euro für die Auswertung“, sagt Hilpold: „Aber es ist einfach sehr, sehr praktisch.“Von der öffentlichen Verwaltung erhoffe man sich, „dass diese Gurgeltests anerkannt werden könnten und dass die Daten aus der Laborauswertung in die Datenbank für den Grünen Pass eingelesen werden“ – gerade für Betriebe und ihre Mitarbeiter sei das interessant.Rechtliche Bedenken hat Hilpold nicht: „Auch der Nasenflügeltest ist in Italien bisher nicht anerkannt. Aber wir verwenden ihn in Südtirol.“ Es müsse auch nicht genau dieser vom hds gewählte Gurgeltest sein – „aber vergleichbare mit Gesichtserkennung sollten angewendet und anerkannt werden.“ Denn: „Je mehr Personen sich testen, desto besser.“In Wien hätten sich die Gurgeltests jedenfalls bewährt: Dort hat die Stadt die Tests des Unternehmens Lead Horizon im Rahmen einer Ausschreibung für das Projekt „Alles gurgelt“ angekauft.

kn