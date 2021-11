hds: In den roten Gemeinden sind die Geschäfte offen

„Wir erhalten in diesen Stunden zahlreiche Rückmeldungen aus diesen Dörfern, dass viele Einwohner meinen, die Geschäfte seien entweder geschlossen oder diese müssten um 18 Uhr bereits schließen. Die Bevölkerung setzt fälschlicherweise die Einstufung „rote Zone„ gleich mit geschlossenen Betrieben bzw. Lockdown“, erklärt hds-Präsident Philipp Moser.Gar einige Handelstreibende spüren seit Inkrafttreten der Verordnung merkliche Umsatz- und Frequenzrückgänge in ihren offenen Betrieben. Mancherorts sind die Umsätze total eingebrochen.Zudem kursiert auch die Meinung, dass die Bevölkerung aus nicht roten Gemeinden nicht in eine rote Gemeinde fahren dürfe. Dem ist nicht so. Wie berichtet , befinden sich Rodeneck, St. Pankraz, Kuens, Vintl, Ulten, Martell, Kastelbell-Tschars, Natz-Schabs, Schnals, Plaus, Kastelruth, Marling, Lajen, Burgstall, St. Ulrich, Moos in Passeier, Villnöß, St. Christina in Gröden, Rasen-Antholz, Mühlbach seit heute im Teil-Lockdown.

