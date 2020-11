hds: „Kleiner Schritt in Richtung Wiederaufnahme der Tätigkeit“

„Ab dem heutigen Montag ist also einean die Kunden“, zeigt sich hds-Präsident Philipp Moser erfreut. Es präzisiert, dass dasbleibt und dass die Bezahlung nicht bei Übergabe der Ware erfolgen dürfe - trotzdem könne eingeschränkt gearbeitet werden.„Es ist kleiner, aber ein erster Schritt in Richtung Öffnung und Wiederaufnahme der Tätigkeit“, so Moser. Der Präsident ruft nun die Handelstreibenden auf, diese Möglichkeit zu nutzen und die eigenen Kunden zu informieren, dasswerden können.Der hds unterstreicht, dass derzeit click&collect nur in der eigenen Gemeinde möglich ist. Der Grund liegt darin, dass die aktuellen Vorschriften das Verlassen der eigenen Gemeinde nur mit einem begründeten Motiv (etwa Gesundheit, Arbeit) ermöglichen.

stol