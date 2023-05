Neuwahlen: Philipp Moser bleibt hds-Präsident

Der Vorstand setzt sich aus dem Präsidenten und Vizepräsidenten, den Präsidenten und Vizepräsidenten der 6 Bezirke, aus den Präsidenten und Vizepräsidenten der Fachgruppen, aus je einem Vertreter des Einzelhandels, des Großhandels und des Tourismus sowie aus 40 von der Generalversammlung gewählten Mitgliedern zusammen.Wie vom Verbandsstatut vorgesehen, muss der Vizepräsident der jeweils anderen Sprachgruppe angehören als der Präsident, wobei einer der Präsidenten auf jeden Fall dem Bezirk Bozen Stadt angehören muss.Philipp Moser ist Moser seit 2002 Mitglied des hds-Ortsausschusses in Welsberg, von 2010 bis 2019 Bezirkspräsident im Pustertal und seit 2010 Mitglied des Exekutivausschusses. 2018 wurde er zum ersten Mal als Präsident des hds gewählt.Er war zudem von 2014 bis 2016 Präsident des Südtiroler Wirtschaftsrings (SWR).Sandro Pellegrini, Jahrgang 1972, wurde 2018 zum ersten Mal als Vizepräsident des hds gewählt. Er ist zudem Vizepräsident der Bilateralen Körperschaft für den Tertiärsektor EbK, Mitglied im Verwaltungsrat der Messe Bozen und in Vertretung der Industrie im Kammerausschuss und im Kammerrat der Handelskammer Bozen.Die Gremien des Wirtschaftsverbandes hds werden alle 5 Jahre neu gewählt. In den vergangenen Wochen wurden die verschiedenen, ehrenamtlichen Organe auf Orts- und Bezirksebene sowie auf Fachgruppenebene erneuert.Über 500 Unternehmer engagieren sich ehrenamtlich im Wirtschaftsverband. Abgeschlossen wurde die Wahlperiode mit der heutigen Wahl der Führungsspitze des hds auf Landesebene.