hds sensibilisiert Südtirols Jugendliche für das Unternehmertum

Schnappschuss während der Veranstaltung. - Foto: © hds

„Als Wirtschaftsverband setzen wir uns für mehr Unternehmergeist und für mehr unternehmerisches Denken und Handeln ein“, erklärte hds-Präsident Philipp Moser bei der Eröffnung der dreitägigen Veranstaltung mit dem Titel „Next Generation – Meet your future, rock your business“.„Es gilt, zukünftigen und potenziellen Jungunternehmern Mut zu machen, damit sie den Schritt in die Selbstständigkeit wagen – Betriebe neu gründen oder bestehende übernehmen“, ergänzte die Präsidentin der Jungen im hds, Valentina Pezzei.„Da es auch eine Reihe von Betrieben gibt, die zurzeit händeringend nach Betriebsnachfolgern suchen, möchten wir den Jugendlichen das Unternehmertum näherbringen und einen Einblick in die Vielfältigkeit der Tätigkeiten geben. Das Event will also das Unternehmertum fördern, die Welt des Unternehmertums vorstellen und erste Grundkenntnisse vermitteln“, so hds-Präsident Moser.Die Jugendlichen konnten sich mit den Themen Kommunikation, Marketing, Personalführung, persönliche Kompetenzen, E-Commerce, Finanz- und Vermögensberatung/Liquidität auseinandersetzen.Eine Reihe von Erfahrungsberichten und Expertenvorträgen von Unternehmern aus Südtirol zu den Themen weibliches Unternehmertum, innovative Geschäftsidee und Best Practice zum erfolgreichen Generationswechsel rundeten das umfangreiche Programm ab.Die Veranstaltung richtete sich an Oberschüler der Abschlussklassen, Universitätsstudenten und Abgänger, mögliche Betriebsnachfolger oder Führungskräfte sowie an Jugendliche, die Interesse am Unternehmertum haben. Am Ende erhielten die Teilnehmer eine Bestätigung.