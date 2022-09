hds: „Unabhängigkeit im Energiesektor weiter ausbauen“

Die Zahlen sind erschreckend: 2022 werden in Italien die Energiekosten, allein in den Bereichen Handel, Gastronomie und Dienstleistungen, 33 Milliarden Euro ausmachen, das Dreifache im Vergleich zu 2021 (11 Milliarden) und doppelt so hoch wie 2019 (14,9 Milliarden).„Dass ein Wirtschaften, Arbeiten und gar das Überleben für viele Betriebe auf dem Spiel steht, ist außer Zweifel. Aber auch die Familien müssen mit dieser Kostenexplosion zurechtkommen“, betont der Präsident des Wirtschaftsverbandes hds, Philipp Moser. Kurz-, mittel- und langfristige Lösungen müssen her. Der Präsident nennt 3 Lösungswege und Forderungen.„Zum einen ist der Strompreis vom Gaspreis zu entkoppeln. Es kann nicht sein, dass der Strompreis zu 40 Prozent vom Gaspreis abhängt und somit der Strom bei jeder Schwankung entsprechend mitzieht“, so Moser. Zum anderen brauche es eine sofortige Deckelung für den Gaspreis.Mittel- bis langfristig sei dahin zu arbeiten und die entsprechenden Voraussetzungen und Infrastrukturen zu schaffen, damit Italien, aber auch Südtirol im Energiebereich so weit wie möglich unabhängig dastehe, angefangen etwa bei der Verringerung der übermäßigen Abhängigkeit von ausländischen Lieferungen – vor allem beim Gas. Zudem sei massiv in alternative Energie zu investieren.Abschließend mahnt der hds-Präsident die gesamte Südtiroler Wirtschaft, hier geschlossen und gemeinsam aufzutreten. „Dieses Thema ist so entscheidend für unsere Zukunft, dass Einzelforderungen und Alleingänge nicht zum Ziel führen“, so Moser.