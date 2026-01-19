<BR \/><h3>\r\n„Niederschwelliger Zugang zu fachlicher Beratung“<\/h3>\r\n„Ziel der Kooperation ist es, Betrieben einen niederschwelligen Zugang zu fachlicher Beratung zu ermöglichen und die Betriebe bestmöglich in diesen unternehmerisch essenziellen Themen zu unterstützen“, erklärt hds-Präsident Philipp Moser. „Garfidi ist Südtirols größte Garantiegenossenschaft. Wir bieten maßgeschneiderte Kreditgarantien für kleine und mittlere Unternehmen und unterstützen diese im Kreditprozess“, ergänzt Garfidi-Präsidentin, Angelika Wiedmer.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>Im Rahmen der Beratung unterstützt Garfidi Betriebe insbesondere bei Themen wie Garantien (unter anderem FCG, SACE, Garfidi), Finanzierungsstrukturen (Kredite, Darlehen, Konditionen, Rahmenausnutzung) sowie bei zentralen Finanzierungskennzahlen. Für vertiefende Analysen – etwa Businesspläne, Betriebsanalysen, Benchmarking und weitere Entwicklungsthemen – wird bei Bedarf an das Beratungsunternehmen des hds „inService“ verwiesen, um eine umfassende Begleitung sicherzustellen.<BR \/><h3>\r\nSprechstunden in Bozen, Meran, Brixen und Bruneck <\/h3>\r\nDie Sprechstunden finden in den hds-Büros Bozen, Meran, Brixen und Bruneck statt. Die im Rahmen dieser Kooperation erbrachte Beratung ist für hds-Mitglieder kostenlos.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><embed id="dtext86-73103276_listbox" \/>