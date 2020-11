hds wehrt sich gegen Maßnahmen: „Wir verstehen die Welt nicht mehr!“

„Der Handel in Südtirol versteht die Welt nicht mehr!“, bringt hds-Präsident Philipp Moser die derzeitige Rechtslage im Einzelhandel auf den Punkt. „Wir können zwar noch verstehen, dass wir in unserer autonomen Situation und aus eigenem Willen vorsichtiger sind, und uns selbst sogar rot einstufen. Was aber nicht nachvollziehbar ist, dass wir strenger sind als in den roten Zonen Italiens. Das können wir nicht einfach so hinnehmen.“