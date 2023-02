hds: „Wir stärken die lokalen Kreisläufe“

Das Gutscheinsystem hat im vergangenen Jahr alle Rekorde gebrochen: 2022 wurden 47.500 monni-Gutscheine mit einem Gesamtwert von 17,8 Millionen Euro verschenkt. Mit dem 1000sten Betrieb ist nun der nächste Rekord gebrochen. Dieser Betrieb wurde am heutigen Mittwoch symbolisch prämiert: Es ist die Metzgerei Kaufmann in Girlan/Eppan.An der Prämierung im Ortszentrum von Girlan waren unter anderem hds-Präsident Philipp Moser, Direktorin Sabine Mayr, Vizedirektorin Judith Müller, Bezirkspräsident Christian Giuliani, Ortsobmann Patrick Peruzzo sowie der Inhaber des prämierten Geschäfts, Stefan Kaufmann, anwesend.Der monni Bon, der als kunden- und umweltfreundliche App zur Verfügung steht, kann nur in Südtirol eingelöst werden. So werden die lokalen Kreisläufe gestärkt, und die Kaufkraft vor Ort wird gefestigt. Der Gutschein wird von Betrieben für ihre Mitarbeiter, aber auch von Privatpersonen als Geschenkidee erworben. Der große Vorteil für die Betriebe und Arbeitgeber: Einkaufsgutscheine für Mitarbeiter sind bis zu einem jährlichen Höchstbetrag von aktuell 258,23 Euro weder der normalen Besteuerung noch Sozialabgaben unterworfen.Alle 1000 Verkaufspunkte und Betriebe, in welchen der monni Bon eingelöst werden kann, sind unter www.monni.bz.it veröffentlicht. Hier kann auch der Gutschein von den Unternehmen für ihre Mitarbeiter sowie von Privatpersonen einfach und schnell bestellt werden.