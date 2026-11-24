Der Winterschlussverkauf in Südtirol beginnt am Dienstag, 5. Jänner 2027, und dauert vier Wochen lang. Damit starten in den meisten Gemeinden die traditionellen Winter-Vorteilswochen zeitgleich mit dem gesamtstaatlich vorgesehenen Termin und drei Tage früher als im vergangenen Winter.<BR \/><BR \/> Beginn für die Sommer-Vorteilswochen ist der 16. Juli 2027. Für den Verband hds bestätigt dies die Notwendigkeit einer differenzierten und an den Bedürfnissen der Handelsbetriebe orientierten Terminplanung. <BR \/><BR \/>„Entscheidend ist nicht, möglichst früh oder möglichst spät mit einem Schlussverkauf zu beginnen. Entscheidend ist, welcher Termin für unsere Handelsbetriebe wirtschaftlich sinnvoll ist“, betont hds-Präsident Philipp Moser. „Im Winter macht es wenig Sinn, nur drei Tage nach dem gesamtstaatlichen Termin zu starten. Ein derart kurzer zeitlicher Abstand bringt den Betrieben kaum einen nennenswerten wirtschaftlichen Vorteil. Deshalb ist die Angleichung in diesem Fall eine vernünftige und nachvollziehbare Lösung.“ <BR \/><BR \/>Der hds verweist dabei auch auf die Linie seines gesamtstaatlichen Fachverbandes Federazione Moda Italia–Confcommercio, der sich grundsätzlich für einen einheitlichen Beginn der Schlussverkäufe in Italien ausspricht. <BR \/><BR \/>Gleichzeitig zeigt die Entscheidung des Handelskammerausschusses zu den Sommerterminen, dass eine differenzierte Betrachtung notwendig und sinnvoll ist, um den besonderen wirtschaftlichen und saisonalen Anforderungen des Südtiroler Handels Rechnung zu tragen.<BR \/><BR \/>„Winter und Sommer lassen sich nicht einfach über einen Kamm scheren. Die saisonalen Verkaufsverläufe und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen unterscheiden sich. Deshalb braucht es sachliche Entscheidungen. Die Entscheidung des Handelskammerausschusses ist ein wichtiges Signal für die Anliegen der Südtiroler Modebetriebe“, erklärt Markus Rabanser, Präsident der Fachgruppe Mode im hds. <BR \/><BR \/>Die Winter-Vorteilswochen bleiben für die Südtiroler Handelsbetriebe eine wichtige Gelegenheit, hochwertige Saisonware zu attraktiven Preisen anzubieten. Die Konsumenten profitieren dabei nicht nur von Preisvorteilen, sondern auch von persönlicher Beratung, Qualität und Service in den Geschäften vor Ort. „Unser Ziel ist und bleibt ein wirtschaftlich gesunder, vielfältiger und wettbewerbsfähiger Handel in Südtirol. Dafür braucht es Entscheidungen mit Augenmaß, die sich an der betrieblichen Realität orientieren“, unterstreichen Moser und Rabanser abschließend. <BR \/><BR \/>Wichtig für Tourismusgemeinden: In 15 touristisch geprägten Gemeinden und Orten gelten weiterhin gesonderte Termine für die Winter-Vorteilswochen. Diese beginnen am Samstag, 13. Februar 2027, und dauern ebenfalls vier Wochen.