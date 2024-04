Heinz Peter Hager: „Freue mich für Bozen und den Waltherpark“

„Es ist aus unserer Sicht eine sehr gute Entscheidung“

Der Waltherpark in Bozen. - Foto: © KHB

„Damit ist die Fertigstellung des Waltherpark vollends abgesichert“

Christoph Schoeller.

„Es handelt sich um eine sehr solide Unternehmerfamilie, die ein wirtschaftlich starker und kompetenter Partner für unsere Projekte ist und uns auch kulturell nahesteht“, so Hager.Die Verhandlungen über den Einstieg der Schoeller Gruppe?utm_campaign=click-on-tag' target='_blank'> Schoeller Gruppe fanden zwischen München, Wien und Bozen statt – nun sind die Verträge unterzeichnet. „Es ist aus unserer Sicht eine sehr gute Entscheidung“, kommentiert Heinz Peter Hager , der die Arbeiten und Projekte in Bozen und Italien vorantreibt und verantwortet.„Damit ist zum einen die erfolgreiche Fertigstellung des Waltherpark vollends abgesichert. Zum anderen bin ich überzeugt, dass wir damit auch in der Vermarktung und Gestaltung des Projektes unsere ursprünglichen, für Bozen maßgeschneiderten Pläne noch erfolgreicher weiter verfolgen werden“, so Hager.Darüber hinaus könnten nun auch die weiteren Projekte, insbesondere der begonnene Umbau des Hotel Bauer in Venedig, wieder zielorientiert mit neuem Schwung in Angriff genommen werden. Schoeller wird neuer Allein-Eigentümer der Waltherpark AG und aller weiteren SIGNA Gesellschaften in Italien. Die Wurzeln dieses Familienunternehmens reichen mehrere hundert Jahre zurück. Die Brüder Christoph und Martin Schoeller führen das Unternehmen heute. Das Kerngeschäft sind die Bereiche nachhaltige Verpackung, Logistik und Immobilien.„Unser Ansprechpartner ist Christoph Schoeller , der in München lebt. Ich freue mich schon, ihn persönlich in Bozen willkommen zu heißen“, sagt Hager. „Wir freuen uns diese ikonische Entwicklung im Herzen Bozens übernehmen zu dürfen und stehen für eine verlässliche und langfristig orientierte Zukunft des WaltherPark. Gemeinsam mit den bisherigen Partnern, Mitarbeitern, Kunden, Bauunternehmen, Finanzierern, Behörden und allen anderen Stakeholdern werden wir eine reibungslose Fertigstellung wie ursprünglich geplant sicherstellen“, so Christoph Schoeller