Digitale Einkaufs- und Gutscheinkarten: Vorsicht geboten

Man unterscheidet hierbei verschiedene Modelle. Zunächst gibt es das „Basismodell“, durch welches Verbraucher ihre Karten auf der ausstellenden Plattform kaufen und innerhalb eines bestimmten Zeitraums in Geschäften, die solche Karten aufgrund des Partnerprogramms akzeptieren, einlösen können.Bei den komplexeren Modellen wird man Teil einer größeren Community von Verbrauchern und teilnehmenden Geschäften. Durch diese Mitgliedschaft können Verbraucher ihre Kaufkraft durch Treuepunkte sowie weiteren von der Plattform vorgesehenen Vorteilen erhöhen.Dies ist deshalb möglich, da Verbraucher mit der Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten ausdrücklich zugestimmt haben, dass ihre persönlichen Daten „verkauft“ werden können, um potenzielle Kaufangebote gezielter auf sie auszurichten.„Die Verbraucher sollten sich der möglichen negativen Folgen der Einhaltung von Datenaustauschklauseln bewusst sein. In der Tat haben die Verbraucher nicht mehr die Kontrolle über ihre persönlichen Daten, die buchstäblich in jedermanns Händen landen können“, erklärt Rebecca Berto, Rechtsberaterin im Europäischen Verbraucherzentrum Italien (EVZ).Einige Verbraucher wandten sich an das Europäische Verbraucherzentrum Italien (EVZ), da ihre Einkaufskarte von der ausstellenden Plattform gesperrt worden war. Mit der Sperrung ging auch der Verlust des gezahlten Betrages einher, da man die Karte nicht mehr verwenden konnte.Als Grund dafür gab die Plattform an, dass notwendige Dokumente für die Aktivierung nicht erhalten worden waren. In anderen Fällen sprach sie von einer abgelaufenen Frist, innerhalb welcher die Karte hätte aktiviert werden müssen.Das EVZ hat den betroffenen Verbrauchern geraten, ein Chargeback zu beantragen, da in den meisten Fällen die Gutschein- und Einkaufskarten mit Kreditkarte bezahlt worden waren. Die italienische Wettbewerbsbehörde (Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, kurz AGCM) hat sich bereits mit der Angelegenheit befasst und ein Verfahren wegen unlauterer Geschäftspraktiken gegen eine bekannte Plattform, die diese Karten anbietet, eingeleitet. Mehr dazu finden Sie hier - Bewahren Sie die Auftragsbestätigung über den Kauf der Karten auf.- Lesen Sie die allgemeinen Vertragsbedingungen, um zu prüfen, ob es ein Ablaufdatum gibt, innerhalb dessen die Einkaufs- oder Gutscheinkarte verwendet werden muss. Prüfen Sie auch, ob für die Verwendung der Karten Bearbeitungsgebühren anfallen, die möglicherweise in Rechnung gestellt werden.- Laden Sie eine Kopie der allgemeinen Vertragsbedingungen herunter, damit Sie gegebenenfalls später die Vertragsbedingungen, die man ursprünglich akzeptiert hat, nachweisen können. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen können im Laufe der Zeit von der Ausgabeplattform der Karten geändert werden.- Kontrollieren Sie die Mitgliedschaftsbedingungen und die Funktionsweise der Community, insbesondere in Bezug auf die Bedingungen für die Annullierung der Bestellung, die Aussetzung und Schließung von Konten, die Gründe, die eine Sperrung der Verwendung von Einkaufskarten und Gutscheinkarten rechtfertigen, sowie bezüglich der Methoden zur Rückerstattung gezahlter Beträge, Guthaben, Punkten oder anderen Vorteilen, die durch die Teilnahme an der Gemeinschaft entstanden sind.- Betrachten Sie die Karten als echtes Geld. Falls Ihre Karte verloren geht, benachrichtigen Sie bitte sofort den Kartenaussteller.

