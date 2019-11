Herbstmesse und Biolife: Ein viertägiges Messefest

Die „Mutter aller Messen“ hat durch die Integration des Einrichtungssalons Arredo ihre inhaltliche Ausrichtung gestärkt.





Ein Highlight in ästhetischer Hinsicht war der Architektur-Bereich: Im Zentrum der Stand small.living.dreams mit pfiffigen und praktikablen Ideen für Wohnsituationen auf kleinstem Raum - konzipiert und umgesetzt von der Architektin Ute Oberrauch.Sie zeichnete auch verantwortlich für den benachbarten Stand der Architekturstiftung Südtirol namens „innen.leben“, bei dem 16 realisierte Projekte namhafter Südtiroler Innenarchitekten anschaulich dargestellt und die beiden Kunsthandwerker Johann Crepaz mit Objekten aus Altholz und Steinbildhauer Tobias Nussbaumer aus dem Sarntal präsentiert wurden.Weitere Publikumsmagneten waren der Bereich „Sani&Vital“ mit der Gesundheitsinsel des Südtiroler Sanitätsbetriebes mit Tipps und professioneller Beratung zur Gesundheitsvorsorge sowie die inzwischen bereits 5. Südtiroler Freiwilligenmesse mit 49 teilnehmenden Vereinen und einem bunten Veranstaltungsprogramm: Wie unverzichtbar und unbezahlbar das Ehrenamt ist, ist schließlich nicht erst seit den letzten Unwettern im Lande allen klar.Die Messe für biologische Qualitätsprodukte konnte heuer besonders mit dem neuen Schwerpunkt „Get the Green Look“ zu nachhaltig und fair produzierter Mode und Kosmetik punkten.Gut angenommen wurde auch „Gustami Bio“, die Möglichkeit zur Vergleichsverkostung feinster biologischer Olivenöle, die man anschließend bei den verschiedenen Anbietern auf der Messe käuflich erwerben konnte. Ihr Publikum fanden auch das Bio Wine Festival mit 19 Bio-Kellereien aus Südtirol und 5 aus dem Trentino am ersten Messetag und der Fachkongress „Organic 2030“ zur Zukunft der Bio-Milchwirtschaft am Freitag.Auf viel Interesse ist auch die erstmalige Präsentation von MATCH! #2 gestoßen. Das Projekt von IDM Südtirol, bei dem Studenten der Fakultät für Kunst und Design aus Abfällen der Lebensmittelindustrie innovative Produkte „upcycelten“, wurde im Rahmen der Messe Biolife erstmals einem breiten Publikum präsentiert.Fast schon fernsehreif waren die Kochshows sowohl der Haushaltsschule Haslach als auch jene der Schüler der Hotelfachschule Cesare Ritz aus Meran. Bei beiden stand gesundes, schmackhaftes Essen im Mittelpunkt, aber auch der Spaß kam nicht zu kurz.Der Termin für die kommende Auflage des Messeduos steht bereits fest: Herbstmesse und Biolife finden wieder von 5. bis 8. November 2020 statt.

liz