<BR \/>Mehr als 360 Aussteller, darunter 200 Bio-Produzenten, präsentieren auf der Messe Bozen vier Tage lang ihre Produkte und Neuheiten.<h3>\r\nMehr Angebot für Familien<\/h3>In diesem Jahr setzt die Messe besonders auf Familienfreundlichkeit. Erstmals gibt es einen eigenen Erlebnisbereich für Kinder: Im „Kinderwald“ können die Kleinen bei Märchenlesungen in Geschichten eintauchen, in der Kekswerkstatt selbst Hand anlegen oder ein Marionettentheater erleben. <h3>Grüne Mobilität im Fokus<\/h3>Ein Schwerpunkt der 77. Auflage liegt auf dem Thema nachhaltige Mobilität. Unter dem Motto „Mobilität erleben“ präsentieren sich Südtirolmobil, STA, SASA und erstmals auch der Brenner Basistunnel (BBT) gemeinsam. Besucher können erleben, wie öffentliche Mobilität in Südtirol funktioniert, einen Zero-Emission-Bus kennenlernen, mehr über den BBT erfahren und direkt vor Ort den neuen Abo-Südtirolmobilpass „Fix“ beantragen.<BR \/><BR \/>„Unsere Präsenz auf der Herbstmesse ist eine Einladung zum Dialog“, betont Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider. Auch SASA-Präsidentin Astrid Kofler ergänzt: „Mit unseren neuen Elektro-Bussen demonstrieren wir, dass nachhaltige Mobilität längst Realität ist und zugleich ein Arbeitsfeld mit Zukunft und Sinn.“<h3>\r\nFreier Eintritt am Donnerstag und Freitag<\/h3>Die Herbstmesse und „Biolife“ finden von Donnerstag, 6. November, bis Sonntag, 9. November, auf dem Messegelände Bozen statt. Am Donnerstag und Freitag ist der Eintritt frei. Besucher profitieren zudem am Wochenende mit einem Online-Ticket von einer kostenlosen An- und Abreise mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln in Südtirol.