Sie wird gern die „Mutter aller Messen“ genannt: die Herbstmesse. Als älteste Veranstaltung der Messe Bozen feiert sie heuer ihre 77. Auflage. Rund 160 Aussteller präsentieren bis Sonntag, 9. November, ihre neuesten Ideen und Lösungen rund um den Alltag und das persönliche Wohlbefinden. <BR \/><BR \/>Im Mittelpunkt stehen in diesem Jahr nachhaltiges Wohnen, in Zusammenarbeit mit der Baubiologie Südtirol, sowie grüne Mobilität, gemeinsam mit Südtirolmobil, STA, SASA und dem Brenner-Basistunnel (BBT).<BR \/><BR \/>„Wir haben auch die Familienfreundlichkeit deutlich verstärkt und ein Programm geschaffen, das alle Generationen begeistern soll“, betonte Messedirektor Thomas Mur anlässlich der Eröffnung.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1235235_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n„Biolife“ feiert 21. Auflage<\/h3><BR \/>Parallel zur Herbstmesse findet auch heuer wieder die „Biolife“ statt. Rund 200 Aussteller präsentieren ausschließlich zertifizierte Bio-Produkte – von Lebensmitteln über Naturkosmetik bis hin zu nachhaltiger Kleidung. Ein großer Teil der Aussteller stammt aus anderen Regionen Italiens und bewirbt dort ihre typischen regionalen Produkte.<h3>\r\nNeues Konzept ab 2026<\/h3>Publikumsmessen wie die Herbstmesse seien wichtig, „um in der Region gut verankert zu bleiben“, betont Messepräsidentin Greti Ladurner. „Die Publikumsmesse ist ein Spiegel der Gesellschaft – und so wie sich die Gesellschaft verändert, muss auch die Messe darauf reagieren und vorausschauen.“<BR \/><BR \/>Deshalb soll das Konzept neu überarbeitet werden: Für das kommende Jahr ist ein Relaunch der Herbstmesse und „Biolife“ geplant.<BR \/><BR \/>„Wir geben dem Ganzen ein gemeinsames Dach, unter dem beide bisherigen Ausrichtungen Platz finden“, erklärt Ladurner. „Das neue Format soll eine Weiterentwicklung unseres Mottos ‚Einfach gut leben’ sein – und alles umfassen, was die Gemeinschaft und das Individuum stärkt.“<BR \/><BR \/>Die Präsentation der Neuausrichtung ist in wenigen Wochen vorgesehen.