Herr Moser, warum läuft der Schlussverkauf so schlecht?

Bereits der Start des Sommerschlussverkaufs verlief schlecht (STOL hat berichtet) . Auch in den vergangenen Tagen wurde es nicht besser. „Der Einzelhandel hat heuer generell ein schwieriges Jahr“, erklärt hds-Präsident Philipp Moser im Gespräch mit STOL.Vor allem aus 2 Gründen laufe auch der Sommerschlussverkauf sehr schlecht. Vor allem die Unsicherheit sei nach wie vor ein ausschlaggebender Faktor. „Die Leute wissen einfach nicht, wieviel Geld sie in der Tasche haben. Alles wurde teurer“, so Moser. In so wie sämtlichen Bereichen sei es zu einer „Kostenexplosion“ gekommen. Die Inflation mache den Menschen zu schaffen. „Gewisse Investitionen, die auch bereits geplant waren, werden zwar grundsätzlich noch gemacht, aber an den Konsum- und Luxusgütern wird nun natürlich gespart“, erklärt Moser.Ein zweiter Faktor für den schlechten Schlussverkauf sei der heiße Sommer. „Die Gäste gehen bei diesem Wetter lieber in die Berge, als in die Stadt zum Einkaufen. Zudem sind heuer generell weniger Feriengäste in Südtirol, in den Dörfern ist weniger Bewegung“, erklärt der hds-Präsident.Ob noch Hoffnung auf Besserung besteht? „Eine Besserung ist in Sachen Sommerschlussverkauf nicht in Sicht“, blickt Moser voraus.Der Schlussverkauf in den meisten Gemeinden Südtirols hat am 15. Juli begonnen und dauert noch bis zum 12. August an. In den Tourismusorten Tiers, Kastelruth, Ritten, St. Ulrich, St. Christina, Wolkenstein, Enneberg, St. Martin in Thurn, Wengen, Abtei, Corvara, Stilfs, Kurzras, Reschen und St. Valentin auf der Haide hingegen beginnt der Schlussverkauf am Freitag, 19. August und endet am 16. September.