Herr Mussak, haben die Betriebe etwas aus der Krise gelernt?

„ Wir dürfen neuen Herausforderungen nicht mit altem Denken begegnen. Wir müssen uns die Frage stellen, was wirklich wichtig ist für unser Unternehmen, unser Umfeld, unser Land und uns selbst. ” — Hannes Mussak

„ Wir alleine haben es in der Hand unsere Unternehmen und unsere wirtschaftliche Tätigkeit so aufzustellen, dass sie eine ehrliche Nachhaltigkeit widerspiegelt. ” — Hannes Mussak

„ Es ist für ein Unternehmen eine große Chance, sich auch wieder mal selbst kritisch zu hinterfragen und den Sinn neu zu definieren. ” — Hannes Mussak

„ Wir müssen auch hier ehrlich mit uns selbst sein. Es nutzt nichts immer wieder über den Verkehr zu schimpfen und selbst für jede Kurzstrecke das eigene Auto zu nehmen. ” — Hannes Mussak

Hannes Mussak: Insgesamt gesehen haben Südtirols Unternehmen eine gute Ausgangslage für eine rasche wirtschaftliche Erholung aus Krisen, auch weil wir in Südtirol eine ausgewogene Wirtschaftsstruktur mit Sektoren haben, die eng miteinander verflochten sind. Hinzu kommt, dass die Unternehmen in Südtirol im Vergleich zu anderen Realitäten klein- und mittelständische Unternehmen sind. Diese können schnell auf Veränderungen reagieren und sich diesen neuen Situationen anpassen.Was den Unternehmen derzeit am meisten zu schaffen macht, hat viel mehr mit Rahmenbedingungen zu tun mit denen sie konfrontiert sind. Damit meine ich den starken Anstieg der Energie- und Rohstoffpreise, die steigende Inflation oder eine ständig wachsende Bürokratie, mit der wir tagtäglich konfrontiert sind. Bisher haben die Unternehmen exponentiell steigende Preise betriebsintern abgefedert.Man muss jetzt schauen, wo sich dies einpendelt. Hinzu kommt, dass auch Fachkräfte fehlen. Das wiederum hat auch mit dem demografischen Wandel zu tun. Man sieht, dass viele verschiedene Faktoren die Situation beeinflussen und wir diese im Zusammenhang sehen müssen.Die große Herausforderung, der wir uns gemeinsam stellen müssen, wird Folgende sein: Wie kann es uns gelingen Lösungen für diese Probleme zu finden und einen gemeinsamen Weg zu gehen, der eben nicht ein immer Mehr, ein immer Größer und ein immer Weiter als einzige Antwort hat? Wir dürfen neuen Herausforderungen nicht mit altem Denken begegnen. Wir müssen uns die Frage stellen, was wirklich wichtig ist für unser Unternehmen, unser Umfeld, unser Land und uns selbst.Ich denke hier ganz klar daran, dass wir unsere Unternehmen von innen heraus nachhaltiger ausrichten müssen und zwar offen und ehrlich. Nur mit dem Finger auf den anderen zu zeigen, ohne bei sich selbst anzufangen wäre zu einfach. Man muss bei sich selbst anfangen und Vorbild sein.Mussak: Viele Unternehmen waren in mehreren Momenten während der Corona-Krise mit einem totalen Stillstand konfrontiert. Etwas, das viele Unternehmen bis zu dem Zeitpunkt noch nie erlebt haben. Es gab einzelne Situationen, da ging es auch um das unternehmerische Überleben. Und zwar nicht, weil ein Unternehmer Fehlentscheidungen getroffen hat, sondern weil eine Krise da war, der man hilflos ausgesetzt war.In diesen Moment der Schockstarre reagieren viele gleich: Sie haben zwar Vorsätze, wünschen sich dann aber zuallererst die Zeit zurück, wie sie vor der Krise war. Das hat auch mit dem starken Wunsch nach Sicherheit zu tun. Die Unternehmer wollen ihren Betrieb mit bewährten Methoden wieder in ruhige Gewässer bringen und sich danach um neue Vorsätze kümmern.Mussak: Ich glaube wir müssen umgekehrt denken. Wir müssen die Chancen in den Mittelpunkt stellen und uns die Frage stellen: Was ist unsere gemeinsame Vision für dieses Land, in dem wir leben? Ich bin fest davon überzeugt, dass wir uns dabei auch darüber bewusst sein müssen, dass unsere Zukunftsvision nur im Einklang mit jenen Voraussetzungen stehen kann, die uns dieses Land bietet.Ich denke hier konkret an die Schönheit des Landes an sich, dessen wir uns leider allzu wenig bewusst sind. Eine weitere Chance liegt in der Vielfalt, die uns das Land bietet. Wir haben die Möglichkeit unterschiedlichste unternehmerische Wege zu gehen. Der Qualitätsgedanke ist dabei stets das verbindende Element. Damit meine ich sowohl die Qualität bei den Produkten wie auch den Dienstleistungen.Beides muss im Einklang sein. Nur so können wir dies auch glaubwürdig nach außen tragen. Wir müssen uns auch bewusst sein, dass wir eine Verantwortung für uns und die nächste Generation haben. Wir alleine haben es in der Hand unsere Unternehmen und unsere wirtschaftliche Tätigkeit so aufzustellen, dass sie eine ehrliche Nachhaltigkeit widerspiegelt. Wir müssen uns der Herausforderung stellen uns kritisch zu hinterfragen und den Mut haben auch harte Entscheidungen zu treffen, damit die nächste Generation eine gute Zukunft hat.Neulich war ich bei einer Diskussion mit einer Gruppe aus Jugendlichen dabei und ich habe sie gefragt, wie sie das Thema Nachhaltigkeit sehen. Einer aus der Gruppe brachte es klar auf den Punkt, wenn er sagte, die Entscheidungsträger aus Wirtschaft und Politik sind noch immer viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Vieles dreht sich um das hier und jetzt und nicht um die Zukunft. Beim Thema Nachhaltigkeit geht es vor allem um die Zukunft, warum bindet man die Jugend nicht aktiver in die Entscheidungen ein? Ein Statement, das mir schon zu denken gegeben hat. Hier haben wir noch viel zu tun.Mussak: Sie haben gelernt, dass es Dinge gibt, die sie nicht beeinflussen können. Ich bin davon überzeugt, dass wir unsere unternehmerische Tätigkeit nie nur an einen Profit-Gedanken ausrichten dürfen. Dann kommen wir in dieses Muster von immer Mehr, immer Größer, immer weiter. Wir brauchen gleichsam das Bewusstsein, dass in der Mitte der Mensch und der Sinn seines Unternehmens für die Gemeinschaft steht und nicht nur der Profit, der über ein Produkt oder eine Dienstleistung erreicht wird.Klar, muss ein Unternehmen Gewinn machen, sonst ist es nicht überlebensfähig. Dieser sollte aber auch an einen höheren Sinn gekoppelt sein. Junge Menschen wollen bei ihrer Arbeit auch einen Sinn bei ihrem Tun spüren. Deshalb kann es für ein Unternehmen eine große Chance sein, sich auch wieder mal selbst kritisch zu hinterfragen und diesen neu zu definieren.Mussak: Südtirols Wirtschaft hat eine gute Ausgangslage für eine echte, ehrliche Nachhaltigkeit. Wir haben eine gepflegte Landschaft bis in die Höhe. Dass bei uns die Bergbauernhöfe noch nahezu flächendeckend bewirtschaftet werden, ist einmalig. Dass lokale Kreisläufe funktionieren, zeigen viele Beispiele. Der Bäcker, das kleine Lebensmittelgeschäft um die Ecke, der Handwerker in der Nähe, die Bar oder das Gasthaus in der man sich bei verschiedensten Anlässen trifft sichern die Nahversorgung und sind wichtig für eine Gemeinschaft, wo man sich noch kennt und schätzt.Gleichzeitig bieten verschiedenste Betriebe hochwertige Arbeitsplätze, vom kleinen Beratungsbüro bis hin zum technologischen Industriebetrieb. Der Tourismus ist ein Aushängeschild nach außen. Wir alle stehen direkt oder indirekt mit dem Tourismus in Verbindung. Ich glaube hier wurde schon vor vielen Jahren eine Entscheidung getroffen, dass man den Qualitätstourismus in den Vordergrund stellt. Das muss auch für die Zukunft unser Maßstab sein.Was oft leider zu wenig gesehen wird ist der soziale Aspekt. Viele sind ehrenamtlich aktiv und geben der Gemeinschaft einen Mehrwert. Worüber wir uns zudem stärker bewusst sein müssen, ist, dass unsere Ressourcen nicht unerschöpflich sind. Bei der Wasserkraft beispielsweise haben wir das Potenzial nahezu voll ausgeschöpft. Luft nach oben gibt es hingegen beim Ausbau der Fotovoltaik. Vorreiter haben schon vor Jahren eine Fotovoltaikanlage auf ihrem Gebäude angebracht, trotz großer bürokratischer Hürden und Mehrkosten. Wenn wir hier einen großen Schritt weiterkommen wollen, braucht es auch einen Abbau von bürokratischen Hürden, wo wiederum die Politik gefordert ist.Ein weiteres großes Thema ist die Mobilität. Die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel ist angestiegen, jene des Fahrrads auch. Das ist erfreulich. Gleichzeitig gibt mir eine Zahl aus der jüngsten Studie des Astat zur Mobilität und dem Verkehr in Südtirol zu denken: In Südtirol sind im Jahr 2019 auf die sich die Studie bezieht, 631.000 Kraftfahrzeuge registriert und das bei rund 533.000 Einwohnern. Wir müssen auch hier ehrlich mit uns selbst sein. Es nutzt nichts immer wieder über den Verkehr zu schimpfen und selbst für jede Kurzstrecke das eigene Auto zu nehmen. Hier braucht es noch ein Umdenken und auch neue Modelle. Jeder muss hier aus Überzeugung mitmachen, dann können wir viel erreichen.