Tankstellenbetreiber in Italien und Südtirol streiken ab heute Abend

Der Streik der Tankstellenbetreiber beginnt am heutigen Dienstag um 19 Uhr auf dem Straßennetz und ab 22 Uhr auf den Autobahnen. Bis Donnerstag um 19 Uhr sollen die Zapfsäulen dann außer Betrieb bleiben. Dies gilt auch für Selbstbedienungstankstellen.Weil Tankstellen zu grundlegenden Dienstleistern gehören, müssen allerdings auch während des Streiks vereinzelt Zapfhähne in Betrieb bleiben. Darüber hinaus könnten jene Tankstellen, die direkt von den Ölkonzernen betrieben werden, ebenfalls vom Streik ausgenommen bleiben.Die Tankstellenbetreiber protestieren mit dem Streik gegen eine „beschämende Verleumdungskampagne“ sowie die ihrer Ansicht nach schlechten Maßnahmen der Regierung in der Energiekrise, wie die Gewerkschaften Faib, Fegica und Figisc/Anisa mitteilten.Auch in Südtirol werden sich gar einige Tankstellen an dem 2-tägigen Streik beteiligen. Davon geht der Präsident der Tankstellenbetreiber in Südtirol, Walter Soppera, aus: „Ich beteilige mich natürlich am Streik, weil es nicht in Ordnung ist, dass die Regierung uns zum Sündenbock macht. Wenn es nach der Regierung geht, sollten wir in Zukunft den italienischen Durchschnittspreis aushängen. Das würde viele Autofahrer aus dem Ausland verwirren.“Anders sieht das Haimo Staffler, Präsident der Betreiber der Freien Tankstellen. Er rechnet nicht mit einer hohen Streikbeteiligung hierzulande. Mehr zum Tankstellenstreik in Südtirol lesen Sie hier. Ausgerufen hatten den Streik die staatlichen Organisationen Faib, Fegica und Figisc-Anisa, um damit ein Zeichen gegen die Politik der Regierung Meloni zu setzen. Laut Streikaufruf bestrafen die Maßnahmen die Betreiber, helfen den Kunden aber nicht.„Anstatt sich der Diskussion über die wirklichen Probleme des Benzinsektors zu öffnen, wird weiterhin nur von Transparenz bei den Preisen gesprochen. So will die Regierung die Schuld für Preiserhöhungen allein uns Tankstellen-Pächtern in die Schuhe schieben“, hieß es in einer Presseaussendung der Verbände der Tankstellenbetreiber.Um Spekulation bei den Treibstoffpreisen vorzubeugen, hat die Regierung um Premierministerin Giorgia Meloni die Tankstellenbetreiber mittels Dekret dazu verpflichtet, neben ihrem eigenen Preis auch den regionalen Durchschnittspreis anzugeben. Damit soll Verbrauchern ein direkter Preisvergleich ermöglicht werden. STOL hat berichtet. Der Durchschnittspreis soll nun nicht mehr wie zunächst geplant täglich vom Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung ermittelt werden, sondern nur einmal pro Woche.Mehr noch als gegen die Auflagen protestieren die Tankstellenpächter gegen öffentliche Aussagen über ihren Berufsstand. Sie sehen sich als Opfer einer Schmutzkampagne. Anfang Januar hatten einige prominente Politiker, darunter Infrastrukturminister Matteo Salvini, behauptet, der Sprit sei aufgrund von Preisspekulation der Tankstellen gestiegen. Tatsächlich seien Benzin und Diesel aber teurer geworden, weil die Regierung Tankrabatte abgeschafft habe.Trotz heftiger Kritik und auch nach mehreren Treffen mit den Verbänden der Tankstellenbetreiber will die Regierung an ihrem Transparenz-Dekret festhalten. „Die Maßnahmen sind richtig, wir machen keinen Schritt zurück“, erklärte Ministerpräsidentin Meloni am Montag.Vor allem die hohen Strafen bei Verstößen gegen das Dekret hatten für großen Unmut bei den Betreibern gesorgt. Diese wurden von den zunächst vorgesehenen maximal 6000 Euro auf 800 Euro gesenkt.