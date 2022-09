HGJ und lvh starten wieder mit Berufsinformationskampagne

Vor 24 Jahren wurde die Berufsinformationskampagne ins Leben gerufen, mit der die HGJ und der HGV in Zusammenarbeit mit dem lvh durch Südtirols Mittelschulen touren. Die Schüler werden im Rahmen der Berufsinformationskampagne „#yourchance“ von der HGJ über die verschiedenen Berufe im Hotel- und Gastgewerbe und von den Junghandwerkern im lvh über die Berufe im Handwerk informiert.Anhand einer interaktiven Präsentation werden den Jugendlichen sowohl die verschiedenen Berufe als auch deren Ausbildungswege erklärt und nähergebracht. Außerdem wird den Schulen angeboten, nach der Präsentation an der Schule eine Betriebsbesichtigung zu organisieren, um einen Bezug zur Praxis herzustellen.Unterstützt wird die HGJ hierbei stark von den HGV-Ortsobleuten. Diese bieten ihre Betriebe zur Besichtigung an. Dabei werden an verschiedenen Stationen im Betrieb Cocktails gemixt, ein Check-in wird simuliert, in der Küche wird etwas zubereitet oder es werden kreative Servietten-Falttechniken geübt.Aufgrund der Corona-Pandemie wurden einige Schulbesuche in den letzten 2 Jahren online abgehalten. Großteils wurden die Schulbesuche jedoch in Präsenz an den Schulen durchgeführt, dies freute auch die HGV-Ortsobleute, welche beim Vortrag an der Schule ihren Ausbildungsweg und Werdegang erörterten. „Die Berufe im Gastgewerbe haben weiterhin Zukunft. Der HGJ ist es daher ein großes Anliegen, die Vielfalt der praktischen Berufe bereits in den 2. Klassen der Südtiroler Mittelschulen vorzustellen“, erklärt HGJ-Obmann Daniel Schölzhorn zu Beginn des Schuljahres.Die HGJ und die Junghandwerker im lvh wünschen allen Schülern einen guten Schulstart.