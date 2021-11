HGV-Appell: „Green-Pass-Kontrolle ernst nehmen“

Die in den vergangenen Tagen immer wieder verbreiteten Meldungen, dass in den Gastbetrieben der Green Pass mangelhaft kontrolliert wird, nimmt der Hoteliers- und Gastwirteverband (HGV) erneut zum Anlass, an seine Mitgliedsbetriebe den Appell zu richten, die Green-Pass-Kontrolle in den Lokalen ernst zu nehmen.