HGV: „Auflagen müssen eingehalten werden – keine Zeit mehr verlieren“

Mit dem Green Pass habe die Politik ein Instrument zur Verfügung gestellt, damit eine erneute Einschränkung der wirtschaftlichen und sozialen Aktivitäten verhindert werden kann.„Alle sind nun aufgerufen, die Schutzmaßnahmen ernst zu nehmen und vor allem den Kontrollpflichten in den Betrieben und bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nachzukommen. Nur so wird es gelingen, dass unsere Betriebe ihre Tätigkeit nicht erneut einschränken müssen“, sagte HGV-Präsident Manfred Pinzger.Gleichzeitig betonte er auch, dass nicht alles auf den Schultern der Gastbetriebe ausgetragen werden kann. Dass die Infektionszahlen in Südtirol wieder sinken, hängt vom Verantwortungsbewusstsein der gesamten Bevölkerung ab.Am Online-Meeting nahmen auch die Landesräte Arnold Schuler und Thomas Widmann teil.„Wir haben erschreckende Zahlen. Alle müssen ihren Beitrag zur Eindämmung des Coronavirus leisten, ansonsten sind erneute Einschränkungen der wirtschaftlichen Aktivitäten nicht zu verhindern“, sagte Widmann.Südtirol dürfe keine Zeit mehr verlieren. Seitens der Landesregierung werde aber alles unternommen, um eine wirtschaftliche Katastrophe zu verhindern. Sowohl Pinzger als auch die Landesräte Schuler und Widmann riefen zur Corona-Schutzimpfung und zur strikten Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen auf. Am Online-Meeting haben rund 500 Mitgliedsbetriebe teilgenommen.

stol