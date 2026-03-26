Die Arbeitsgruppe besteht aus elf Mitgliedern aus dem HGV und der HGJ, welche die spezifischen Anliegen und Herausforderungen von Bars und Restaurants aus den eigenen Betrieben kennen und diese Erfahrungen künftig gezielt in die Verbandsarbeit einbringen. Den Vorsitz dieser Gruppe Landesausschussmitglied Thomas Geiser vom Gasthaus Apollonia in Sirmian übernommen. <BR \/><BR \/>Die weiteren Mitglieder sind: Renate Senoner, Sanon Hütte, St. Christina; Elke Schwarzer, Paulser Hof, St. Pauls\/Eppan; Manuel Hofer, Stochas food&drinks, Steinhaus; Veronika Stötter, Vinzenz Vinothek&Restaurant, Sterzing; Markus Valentini, Ütia Bioch Hütte, Alta Badia; Herbert Hintner, Gasthaus Platzegg, Eppan; Benjamin Raffeiner, Hotel Oberraindlhof, Schnals; Michael Huber, Boutiquehotel Pachers, Neustift; Lea Schenk, Col Raiser, St. Christina; Maja Stoffner Kerschbaumer, Tonig Bar, Feldthurns; Benedikt Werth, Leiter der Verbandsentwicklung im HGV und Virginia Rauch, Koordinatorin der Arbeitsgruppe Bar und Restaurant.<BR \/><BR \/>„Es ist für mich eine besondere Aufgabe, den Vorsitz dieser Arbeitsgruppe zu übernehmen. Bereits beim ersten Treffen wurde deutlich, dass hier viel Praxiswissen, Motivation und Verständnis für die Realitäten unserer Branche zusammenkommen. Ich freue mich daher sehr auf die Zusammenarbeit in diesem Team und darauf, die Anliegen der Schank- und Speisebetriebe gemeinsam weiterzubringen“, so Geiser. Im Mittelpunkt der ersten Sitzung standen zentrale Themen wie die Stärkung der Dorfbars und Dorfgasthäuser als gastgewerbliche Nahversorger.<BR \/><BR \/> Dabei wurde unterstrichen, dass diese Betriebe noch stärkere Unterstützung und bessere Sichtbarkeit benötigen. Gleichzeitig soll das öffentliche Bewusstsein dafür geschärft werden, wie wichtig diese Betriebe für die Lebensqualität in den Orten sind, trotz oft herausfordernder betrieblicher Bedingungen, heißt es abschließend in der Presseaussendung des HGV.