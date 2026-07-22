„Wasser ist eine unserer wichtigsten Lebensgrundlagen. Gerade in Zeiten geringer Niederschlagsmengen ist es selbstverständlich, dass auch unsere Branche ihren Beitrag leistet. Viele Südtiroler Gastbetriebe handeln seit Jahren verantwortungsbewusst und werden die aktuellen Maßnahmen des Landes aktiv unterstützen“, betont HGV-Präsident Klaus Berger.<BR \/><BR \/>Der HGV empfiehlt seinen Mitgliedsbetrieben unter anderem, Gäste über die aktuelle Situation zu informieren und zu einem bewussten Wasserverbrauch zu motivieren, auf unnötigen Wasserverbrauch zu verzichten sowie bestehende Einsparpotenziale konsequent zu nutzen. Gleichzeitig informiert und berät der Verband seine Mitglieder laufend zu konkreten Maßnahmen für einen möglichst effizienten Einsatz der Ressource Wasser.<h3>\r\nNachhaltige Investitionen seit vielen Jahren<\/h3>Die Südtiroler Beherbergungsbetriebe investieren bereits seit Jahren in moderne Technologien und nachhaltige Lösungen, um den Wasserverbrauch kontinuierlich zu reduzieren, heißt es vom HGV. Dazu gehörten wassersparende Armaturen und Duschköpfe, Durchflussbegrenzer, moderne Wäschereisysteme, effiziente Schwimmbadtechnik, die Nutzung von Regenwasser sowie − wo technisch möglich − der Einsatz von Brauch- und Grauwasser für geeignete Anwendungsbereiche. Darüber hinaus verzichten immer mehr Gäste freiwillig auf den täglichen Wechsel von Handtüchern oder die tägliche Zimmerreinigung und leisten damit ebenfalls einen wichtigen Beitrag.<BR \/><BR \/>„Nachhaltiger Umgang mit Wasser ist für viele Betriebe längst Teil des unternehmerischen Alltags. Zahlreiche Investitionen wurden unabhängig von aktuellen Trockenperioden getätigt und werden auch künftig fortgesetzt. Darüber hinaus bieten viele Betriebe den Gästen Anreize, um auf den regelmäßigen Wechsel der Handtücher zu verzichten“, so Berger.