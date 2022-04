HGV: „Ein wichtiger Schritt zur Normalität in der Gastronomie“

Die Green-Pass-Pflicht in der Gastronomie sei für die Betriebe und die Mitarbeiter jedoch eine erhebliche Zusatzbelastung, die in Kauf genommen worden ist, weil dadurch die Betriebe nicht wieder behördlich geschlossen worden sind, heißt es vom HGV.„Trotzdem ist es nun absolut notwendig, dass wieder Normalität in die Gastronomiebetriebe einkehrt und die Menschen sich wieder ungezwungener treffen können“, so Pinzger.Nun komme es darauf an, dass Dörfer, Stadtzentren, Cafés und Gasthäuser wieder mehr frequentiert werden und dass dabei bei größeren Menschenansammlungen die elementaren Corona-Vorsichtsmaßahmen, wie das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, weiterhin ernst genommen werden.