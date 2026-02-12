Die Leistungen und Beratungen des Patronates 50&PiùEnasco wurden in den vergangenen Jahren von den HGV-Mitgliedern intensiv in Anspruch genommen. Besonders häufig betrafen die Anfragen Pensionsansuchen, Mutterschafts- und Vaterschaftsleistungen sowie Landes- und Regionalleistungen. Die Beratung erfolgte dabei bislang über Sprechstunden in den HGV-Bezirksbüros.<BR \/><BR \/>„Diese Beratungen und Leistungen wurden von unseren Mitgliedern sehr geschätzt. Aufgrund der hohen Nachfrage hat sich der HGV Ende letzten Jahres entschieden, das Landesbüro des Patronates 50&PiùEnasco selbst zu führen“, erklärt HGV-Präsident Klaus Berger.<BR \/><BR \/>Nach der Genehmigung durch die Verantwortlichen des Patronates in Rom, wofür sich neben Klaus Berger auch der ehemalige HGV-Präsident Manfred Pinzger, Direktor Raffael Mooswalder und Wilfried Albenberger eingesetzt haben, wurde das Landesbüro am Hauptsitz des HGV in Bozen eingerichtet und gemeinsam mit Mitarbeiterinnen des bisherigen Landesbüros aufgebaut.<BR \/><BR \/>Nach Abschluss der notwendigen strukturellen und organisatorischen Vorbereitungen können sich die HGV-Mitglieder ab sofort mit ihren Anliegen rund um Rente, Fürsorge und Vorsorge direkt an das Patronat 50&PiùEnasco im HGV wenden.<BR \/><BR \/>„Unsere Mitglieder können nun das Landesbüro am Hauptsitz des HGV und die wöchentlichen Sprechstunden in den HGV-Büros in Bozen, Meran, Brixen und Bruneck nutzen, wo sie weiterhin eine gewohnt kompetente und verlässliche Beratung erhalten können“, freut sich HGV-Direktor Raffael Mooswalder.<BR \/><h3>\r\nBreites Beratungsangebot<\/h3>Das Patronat 50&PiùEnasco bietet Beratungen in folgenden Bereichen an: Pensionen und Vorsorge, Geburt, Familie und Kinder, Arbeitslosigkeit und befristete Leistungen, Invalidität, Pflege und Gesundheit, Regional- und Landesleistungen, Erklärungen (EEVE).<BR \/><BR \/>Die Beratungen erfolgen entweder am Hauptsitz des HGV in Bozen oder im Rahmen der Sprechstunden in den Bezirksbüros. Eine telefonische Anmeldung beim HGV oder beim Landesbüro des Patronats 50&PiùEnasco ist erforderlich, heißt es abschließend in der Presseaussendung des HGV.