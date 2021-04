HGV: „Gastronomie erwartet klares Signal“

Als Vizepräsident der Confcommercio nahm auch Manfred Pinzger, Präsident des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV) am Dienstag bei der außerordentlichen Jahresversammlung der FIPE in Rom teil, wo der gesamtnationale Verband der Bar- und Restaurantbetreiber auf die sehr schwierige Situation der Gastronomie in Italien verwies.