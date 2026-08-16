Als HGV-Präsident war Pinzger vor allem die Förderung der familiengeführten Betriebe und der Gastronomiebetriebe ein großes Anliegen. „Mit Weitsicht, großem Engagement und viel Herzblut hat er sich für die Interessen des Gastgewerbes und der Gastbetriebe in Südtirol eingesetzt“, schreibt der HGV. „Besonders wichtig war ihm dabei auch die Stärkung des Gastgewebes in entlegeneren Tälern und Dörfern bei gleichzeitiger Weiterentwicklung der Betriebe in touristisch entwickelten Gebieten.“<BR \/><BR \/>Zahlreiche Ideen und Projekte auf Landesebene, welche zu einer Festigung und Stärkung der Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe geführt haben, tragen Pinzgers Handschrift. Dadurch sei die Beliebtheit der Tourismusdestination Südtirol und jener Betriebe, die im Gastgewerbe tätig sind, gesteigert worden.<BR \/><BR \/>„Der HGV gratuliert Manfred Pinzger zu dieser besonderen Auszeichnung. Damit wird sein großes Engagement für das Gastgewerbe, aber auch für die umsichtige Weiterentwicklung des Sektors gewürdigt“, unterstreicht HGV-Präsident Klaus Berger stellvertretend für den Landesausschuss des HGV.<BR \/><BR \/>Auf nationaler Ebene ist Manfred Pinzger weiterhin als Präsident von Confturismo und Vizepräsident in der Federalberghi und bei Confcommercio tätig, wo er sich für die Anliegen des heimischen Gastgewerbes und der darin tätigen Familien einsetzt. <BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/verdienstkreuze-und-medaillen-diese-suedtiroler-wurden-feierlich-geehrt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Auch zahlreiche weitere Südtirolerinnen und Südtiroler wurden am Samstag in Innsbruck mit Verdienstkreuz und Verdienstmedaille geehrt. Hier die Übersicht.<\/a>