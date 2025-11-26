Der HGV weist die Behauptung der Landtagsabgeordneten Maria Elisabeth Rieder zurück, dass das Arbeitslosengeld für Saisonbeschäftigte von der Bevölkerung finanziert werde <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/saisonarbeit-statt-urlaub-und-wer-zahlt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(Hier lesen Sie alles dazu).<\/a><\/b><BR \/><BR \/>„Das ist schlichtweg falsch. Es sind die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die 1,31 Prozent der gesamten Lohnsumme ihrer Beschäftigten in den Arbeitslosenfonds des NISF\/INPS einzahlen“, stellt HGV-Präsident Klaus Berger klar. <h3>\r\n„Ausgewogene und faktenbasierte Diskussion“<\/h3>Das Arbeitslosengeld für saisonal Beschäftigte im Tourismussektor werde ausschließlich aus diesem Fonds bezahlt. Weiters stellt der HGV richtig, dass die Zeiten, in denen das Arbeitslosengeld bezahlt wird, sehr wohl pensionswirksam sind, auch wenn immer wieder das Gegenteil behauptet wird. <BR \/><BR \/>Der HGV erinnert auch daran, dass das Thema Saisonarbeit grundsätzlich in Abstimmung mit den Gewerkschaften erfolgt und somit laufend und partnerschaftlich weiterentwickelt wird. So hat der HGV im Zuge der Diskussionen über den Landeskollektivvertrag im Bereich Tourismus mit den lokalen Gewerkschaften eine eigene Arbeitsgruppe definiert, die sich mit der Thematik der befristeten Arbeitsverhältnisse auseinandersetzt. Dabei geht es auch darum, wie es gelingt, die Zahl der unbefristeten Arbeitsverträge zu erhöhen. <h3>\r\n„Anstieg von unbefristeten Verträgen“<\/h3>Der HGV plädiert für eine ausgewogene und faktenbasierte Diskussion, die sowohl den Bedürfnissen der Beschäftigten als auch jenen der Gastbetriebe gerecht wird. Saisonarbeit ist ein Beschäftigungsmodell, das den natürlichen Rahmenbedingungen des Tourismus in Südtirol entspricht. Zudem entscheiden sich viele Mitarbeiter bewusst für die Saisonarbeit, etwa weil dieses Modell besser zu ihren Lebensumständen und persönlichen Bedürfnissen passt. <BR \/><BR \/>„In den letzten Jahren stellen wir grundsätzlich einen Anstieg von unbefristeten Verträgen fest. Dies spiegelt die strategische Entwicklung des Sektors wider, der verstärkt auf ausgewogenere, ganzjährige Auslastung und damit auch auf ganzjährige Beschäftigungsperspektiven setzt“, betont HGV-Direktor Raffael Mooswalder.<BR \/><BR \/>Zur im Artikel genannten Aussage, wonach rund 20 Prozent der Arbeitslosen aus dem Tourismussektor stammen, verweist der HGV darauf, dass über 80 Prozent der Arbeitslosigkeit auf Grund anderer Faktoren oder Sektoren begründet ist.<BR \/><BR \/>Der HGV erinnert daran, dass laut der jüngsten Studie des Wirtschaftsforschungsinstitutes WIFO zur Wirtschaftsgesinnung der Südtiroler Bevölkerung die Unternehmen im Tourismus in fast allen Merkmalen der Arbeitgeberattraktivität an der Spitze liegen, heißt es abschließend in einer Stellungnahme des HGV.