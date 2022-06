HGV lanciert Praktikanten-Aktion mit Sizilien

Diese Zahlen bestätigen, dass das Gastgewerbe wieder an Fahrt aufgenommen hat und die Gastbetriebe wieder optimistisch in die Zukunft blicken. Dennoch bleibt auch das heimische Hotel- und Gastgewerbe – wie auch andere Sektoren – vom Mitarbeitermangel nicht verschont.„Viele Betriebe tun sich zunehmend schwer, die notwendige Anzahl an Mitarbeitenden zu finden, um die vom Gast erwarteten Dienstleistungen bieten zu können“, betont HGV-Präsident Manfred Pinzger. Der HGV hat deshalb mit dem nationalen Verband Federterziario und Federterziario Sizilien jüngst ein Gemeinschaftsprojekt ins Leben gerufen, um Absolventen von Fachausbildungsstätten Praktikumsplätze in Südtirols Beherbergungsbetrieben zu vermitteln.Bei einem Treffen in Sizilien mit den Verantwortlichen von Federterziario, den Ausbildungsstätten und dem Bürgermeister von Palermo wurden die Details dieser Aktion besprochen. An diesem Treffen nahm eine HGV-Delegation unter Präsident Manfred Pinzger und Senator Dieter Steger teil, welcher die Kontakte zwischen dem HGV und Federterziario knüpfte.Ziel des Projektes ist es, eine Synergie zwischen Ausbildung und Arbeitswelt zu schaffen und jungen Menschen die Chance auf Professionalisierung zu bieten. „In Folge des Praktikums kann sich auch die Möglichkeit einer Beschäftigung mit berufsspezialisierender Lehre (Lehre B) oder eines längerfristigen Arbeitsverhältnisses ergeben“, sagt HGV-Präsident Manfred Pinzger.Bei den Praktikanten aus Sizilien handelt es sich um Absolventen der obligatorischen Schul- und Berufsausbildung, schreibt der HGV abschließend in seiner Presseaussendung.