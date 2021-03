In einer Woche, am 22. März, wagt Südtiroler erste Lockerungen in Handel und Schule – aber für Hotels, Restaurants und Bars bleibt alles eingefroren. Lockdown bis nach Ostern! HGV-Präsident Manfred Pinzger ist zornig: Im Verband sei Feuer am Dach, für diese Entscheidung habe niemand mehr Verständnis. Interview: Isabelle Hansen