HGV setzt auf Innovation

Hotel- und Gastgewerbe für die Zukunft rüsten

Vor wenigen Wochen wurde die Aufnahme des HGV in das Stakeholder-Gremium NOI-Board entschieden, Ende Oktober nahm HGV-Präsident Manfred Pinzger erstmals als offizielles Mitglied am periodischen Board-Meeting teil. Das Meeting fand in der BASIS Vinschgau Venosta statt und wurde von einer anschließenden Einkehr im Hotel Vinschgerhof abgerundet.Durch seine Aufnahme steht der HGV nun mit Vertretern der Forschungsinstitute, der Freien Universität Bozen (unibz), des Südtiroler Wirtschaftringes (SWR), des Wirtschaftsverbandes für Handwerker und Dienstleister (lvh), des Handels- und Dienstleistungsverbandes Südtirol (hds), des Südtiroler Bauernbundes (SBB), des Unternehmerverbandes sowie von Rete Economia an der strategischen Spitze des NOI Techpark. Das NOI-Board stellt sicher, dass die Aktivitäten und die Entwicklung des Wissenschafts- und Technologieparks im Einklang mit den Interessen der Unternehmen stehen und sich parallel zu den Bedürfnissen der lokalen Wirtschaft entwickeln.„Gemeinsam mit dem NOI Techpark streben wir danach, unsere Betriebe auf den neuesten Stand der Technik und Innovation zu bringen, um das Hotel- und Gastgewerbe in Südtirol für die Zukunft zu rüsten. Unsere Prioritäten liegen auf Innovation, Technologie und Nachhaltigkeit und in diesem Kontext vor allem auf der Einbeziehung des Faktors Mensch, um sicherzustellen, dass wir die Herausforderungen der Zukunft und letztendlich die Erwartungen unserer Gäste auf höchstem Niveau erfüllen“, unterstreicht HGV-Präsident Manfred Pinzger.„Seit der Eröffnung des Wissenschafts- und Technologieparks im Jahr 2017 ist dieser ein Ort, der Unternehmen und Forschung zusammenführt. Die Interessensverbände der Wirtschaft spielen dabei eine entscheidende Rolle. Dass nun auch der HGV Teil dieses Innovations-Netzwerks ist, ist ein folgerichtiger Schritt“, berichtet die Präsidentin des NOI Techpark, Helga Thaler Ausserhofer. In der Tat gibt es eine Vielzahl an Themen, die in den vier Technologiefeldern des NOI - Green, Food & Health, Digital und Automotive & Automation - auch für den Hotel- und Gastgewerbesektor wertvoll sein können. Eine Zusammenarbeit zu Themen wie datengetriebener Tourismus, Robotik in der Gastronomie, Energiemanagement oder Technologien für gesündere, nachhaltigere Lebensmittel könnte profitabel für die Gastronomie in Südtirol sein.