HGV: „Touristiker besorgt über tödliche Attacke eines Bären “

„Es ist schlimm, dass es offensichtlich tragische Momente braucht, bis einsichtig wird, dass besiedelte ländliche Gebiete wie es das Trentino und Südtirol sind, nicht Habitat fürs Großraubwild sein können“, reagieren HGV-Präsident Manfred Pinzger und HGV-Bezirksobmann Hansi Pichler auf den schrecklichen Vorfall.Der Gesetzgeber auf staatlicher Ebene ist nun gefordert, die Sicherheit der Bewohner der betroffenen Gebiete und der Gäste zu bewahren.„Gerade in einem Gebiet wie Südtirol, das auch im ländlichen Raum noch dicht besiedelt ist und die Ausflugsziele stark von Einheimischen und Urlaubsgästen frequentiert werden, muss die Sicherheit der Menschen oberste Priorität haben“, fordern die Vertreter des HGV.In der Diskussion über ein Zusammenleben zwischen Bär und Mensch gehe es längst nicht mehr nur um das betreffende Gebiet rund um das Val di Sole im Trentino, sondern auch um viele Gebiete in Südtirol.Jüngste Meldungen über Bärenspuren zwischen der Barbianer und Villanderer Alm oder der Vorfall mit einem Wolf in Geiselsberg verunsichern die Bevölkerung ein weiteres Mal und dürften nicht mehr länger verharmlost werden.„Die Projekte zur Ansiedlung von Großraubtieren in dicht besiedelten Gebieten sind gescheitert und müssen deshalb sofort gestoppt werden“, schreibt der HGV abschließend in der Presseaussendung.Am Mittwochabend war der 26-jährige Andrea Papi aus Caldes vom Joggen nicht zurückgekehrt. Die Autopsie am Freitag bestätigte : Er war von einem Bären angegriffen und tödlich verletzt worden.Der Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti erklärte am Freitagabend auf einer Pressekonferenz, dass nicht nur der für den Tod des Mannes verantwortliche Bär entnommen werden wird. Auch gegen eine Entnahme der 3 bekannten Problembären im Trentino spreche nichts.