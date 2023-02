HGV tritt dem Südtiroler Energieverband SEV bei

„Bedarf ist groß“

Auch die zirka 4600 Mitgliedsbetriebe des HGV haben die Möglichkeit, umfangreiche Leistungspakete in den Bereichen Meldewesen, technischer Support, Weiterbildung, energiepolitische Informationen oder Rechtsberatung zu Sonderpreisen in Anspruch zu nehmen. „In einer Zeit, in der zahlreiche Gastbetriebe über innovative Formen der Energieversorgung nachdenken oder in diesem Bereich investieren wollen, ist unser Fachwissen sicher wertvoll“, sagt SEV-Präsident Hanspeter Fuchs.„Gerade die extrem hohen Energiekosten machen es notwendig, diese zum einen zu reduzieren und zum anderen auch im Sinne einer nachhaltigeren Wirtschaftsweise stärker denn je auf regenerative Energiequellen zu setzen. Mit dem SEV haben wir dazu einen strategisch wichtigen Partner ins Boot geholt“, unterstreicht HGV-Präsident Manfred Pinzger.Als Service-Provider und europaweit vernetzte Interessenvertretung beteiligt sich der SEV an der Gestaltung des Klimalands Südtirol. Hier gibt es auch Schnittstellen zum HGV und seinen Mitgliedsbetrieben. Die Vorteile dieser Energiepartnerschaft liegen für die HGV-Mitglieder auf der Hand. Die Energiewirtschaft ist komplex, die Gesetzeslage bisweilen schwer zu durchschauen. Deshalb nimmt der Beratungsdienst einen immer größeren Stellenwert ein.„Der Bedarf an individueller Beratung ist groß, speziell bei den energieintensiven Beherbergungsbetrieben, weshalb wir als HGV sehr froh über eine engere Zusammenarbeit mit dem Südtiroler Energieverband sind“, unterstreicht HGV-Direktor Thomas Gruber. Dabei geht es etwa um die Beantragung und Auszahlung von Fördergeldern, den Kontakt mit Behörden, die strategische Unternehmensplanung oder die Einreichung von Projekten zur Reduzierung des Energieverbrauchs.„Der Südtiroler Energieverband verfügt über aktuelle Informationen und Updates zu den Förderungen für Produktionsanlagen und bietet die technische Beratung und bürokratische Hilfestellung bei der Installation von Fotovoltaik-Modulen oder die Errichtung von nachhaltigen Erzeugungsanlagen an“, sagt SEV-Direktor Rudi Rienzner. Speziell bei der Bildung von Energiegemeinschaften, welche politisch unterstützt werden, möchte der HGV das technische und juristische Know-how des Energieverbandes optimaler nutzen, schreibt der HGV abschließend in der Presseaussendung.