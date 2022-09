Hier lässt sich Geld sparen: Nur diese Versicherungen brauchen Sie wirklich Hier lässt sich Geld sparen: Nur diese Versicherungen brauchen Sie wirklich

Energie, Lebensmittel, Mieten – überall ziehen die Preise merklich an. Das bringt manche in finanzielle Bedrängnis. Wo also sparen? An den Versicherungen etwa? Die Versicherungsexpertin Stefanie Unterweger von der Verbraucherzentrale Südtirol erklärt, welche Versicherungen wirklich unverzichtbar sind und wo Sie hingegen Geld sparen können.