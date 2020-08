Hilfreiches Übersetzungsinstrument kostenlos für Südtiroler Unternehmen

Der EEN-Service Point der Handelskammer informiert, dass die Europäische Kommission einen Übersetzungsservice für Unternehmen anbietet und dieser auch für Südtiroler Unternehmen kostenlos zugänglich ist.Dieser online verfügbare Dienst bringt einige Vorteile mit sich: Bis auf weiteres kann er kostenlos genutzt werden und bietet eine hohe Sicherheit, sodass Daten für Außenstehende nicht zugänglich sind. Alle gängigen Formate werden unterstützt und die Software übersetzt aus und in alle 24 EU-Amtssprachen. Russisch, Isländisch, Norwegisch und Chinesisch werden zudem auch unterstützt.Weiters können ganze Dokumente oder auch nur kurze Texte übersetzt werden. Die Übersetzung kann anschließend für 24 Stunden im persönlichen Bereich gespeichert werden oder per Mail zugesendet werden. Allgemein sollte aber eine solche Übersetzung immer einer Nachkontrolle unterzogen werden. Eine einmalige Registrierung genügt, um das Tool zu starten.„E-translation ist ein sehr nützliches Instrument, das den Südtiroler Unternehmen sicherlich zu Gute kommt. Insbesondere die Vielfalt der Sprachen und die Sicherheit dieses Tools stellen einen großen Vorteil dar“, so Luca Filippi, Vizegeneralsekretär der Handelskammer Bozen.EEN ist das europaweit größte Beratungs- und Informationsnetzwerk für kleine und mittelständische Unternehmen. Das Netzwerk, bestehend aus mehr als 3.000 Expert/innen in über 60 Ländern, setzt das Hauptaugenmerk auf die Kooperation, den Technologietransfer und die strategische Partnerschaft für Unternehmen mit internationalen Ambitionen in der EU und darüber hinaus.Die Handelskammer Bozen ist seit 2016 Teil dieses Enterprise Europe Network (EEN) und engagiert sich in Südtirol und grenzübergreifend auf überregionaler und europäischer Ebene für die heimischen Betriebe.

stol