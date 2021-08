Hinter dem Sensations-Gold von Jacobs steckt Südtiroler Know-how

„Das ist eine Riesensache für uns“, sagt Vinicio Biasi, Geschäftsführer des Unternehmens, gegenüber den „Dolomiten“. Man habe gemeinsam mit Jacobs Sportgeschichte geschrieben.

Doch der Reihe nach: Microgate wurde 1989 von Vinicio und seinem Bruder Roberto Biasi gegründet.Das Unternehmen ist bekannt für sein Know-how in den Bereichen Sportwissenschaft, professionelle Zeitmessung, medizinische Rehabilitation und Weltraumteleskoptechnik. Entwickelt werden sämtliche Hard- und Softwarelösungen von 58 Mitarbeitern – vorwiegend Ingenieure – am Firmensitz in Bozen.Was hat Microgate nun mit den Erfolgen von Jacobs zu tun? „Der Athlet hat sich maßgeblich im Olympia-Zentrum in Formia in der Region Latium vorbereitet – mithilfe von technischen Lösungen von Microgate“, so Biasi. Konkret nennt er das Optojump-System.„Bei Optojump handelt es sich um ein optisches Messinstrument. Auf dem Boden wird ein Infrarotnetz aufgespannt. Die Unterbrechungen können sehr fein ausgewertet werden und lassen eine hochpräzise und vollumfassende Bewegungsanalyse zu“, so Biasi. Bei Jacobs sei es so gewesen, dass der Betreuungsstab in Echtzeit alle relevanten Parameter im Blick gehabt habe; darunter die Schrittlänge, die Beschleunigung, die Geschwindigkeit, die Belastungsverteilung zwischen linkem und rechten Bein bzw. Vorderfuß und Ferse und vieles weitere mehr.„Die Messungen zeigen Optimierungspotenziale auf und ermöglichen es den Trainern, das Programm gezielt auf die Schwächen des Athleten hin anzupassen, der dadurch seine Leistungen steigern kann. Bei Jacobs ist das, wie man sieht, ausgezeichnet gelungen“, so Biasi.Aktuell seien mehrere tausend Bewegungsanalyse-Systeme von Microgate rund um den Globus im Einsatz, unter anderem in einem Forschungszentrum des weltweit führenden Sportartikelherstellers Nike in den USA, der die Systeme in der Produktentwicklung nutze.Bleibt die Frage was so ein System eigentlich kostet? „In der Basisversion bewegt sich der Preis für das modulare System bei 2500 Euro pro Meter. Je nach den spezifischen Anforderungen der Kunden – Sportverbände, Athleten, Unternehmen – haben wir das System auch schon auf einer Länge von 100 Metern installiert“, sagt der Firmenchef. Im Falle des CONI-Zentrums von Formia und des Olympiasiegers Jacobs seien es 4 Meter gewesen.4 Meter, die für den Microgate-Gründer einen ganz besonderen Stellenwert haben, wie er sagt: „Wir haben nämlich gemeinsam mit Jacobs Sportgeschichte geschrieben.“

