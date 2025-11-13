Sie schaffen Fortschritt, entwickeln Lösungen, gestalten Prozesse und tragen entscheidend dazu bei, dass moderne Industrie und Technik funktionieren: Das alles unter dem Motto: „Was du baust, bewegt die Welt“.<BR \/><BR \/>Im Zentrum steht ein emotionales Hauptvideo, ergänzt durch acht Kurzvideos, die im Zeitraum von acht Wochen auf Instagram, Facebook und YouTube veröffentlicht werden. <BR \/><BR \/>Die Clips zeigen authentische Einblicke in den Arbeitsalltag junger Fachkräfte – beim Fräsen, Schweißen, Montieren und Konstruieren. So werden Werkstätten zu Schauplätzen moderner Kreativität und Innovation.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1237686_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Wir sind wie eine kleine Lego-Fabrik – nur machen wir großes Lego“, sagt Andreas Falser, Obmann der Berufsgemeinschaft, mit einem Schmunzeln. Dieser Satz bringt auf den Punkt, was die Kampagne ausmacht: Stolz auf das Handwerk, Freude an Präzision und Begeisterung für Technik.<BR \/><BR \/><BR \/>„Im Maschinenbau kann man wirklich etwas bewegen“, ergänzt Christoph Weissteiner aus dem Beirat. Die Kampagne soll junge Menschen erreichen, die auf der Suche nach einem Beruf mit Sinn, Technikbezug und Zukunftsperspektive sind.<BR \/><BR \/>Ein besonderes Augenmerk liegt auf Vielfalt und Offenheit: Ein POV-Video („Point of View“-Video aus Sicht einer jungen Maschinenbaumechanikerin zeigt, dass handwerkliche Präzision und technisches Verständnis keine Frage des Geschlechts sind.<BR \/><BR \/>wird vor allem digital ausgespielt, um junge Zielgruppen dort zu erreichen, wo sie unterwegs sind – online, neugierig und bereit, Zukunft zu gestalten.<BR \/>Denn Maschinenbau ist mehr als Metallbearbeitung – es ist die Kunst, Bewegung zu erschaffen und Innovation möglich zu machen.<BR \/>Was du baust, bewegt die Welt.