Der vergangene Sommer war einer der heißesten seit Messbeginn. Mehrere Hitzewellen rollten über Europa, Temperaturrekorde purzelten der Reihe nach, Dürre und Unwetter folgten – auch in Südtirol. <BR \/><BR \/>Eine neue Studie der Allianz beziffert die wirtschaftlichen Schäden, die allein durch die Hitze entstanden sind, auf 113 Milliarden Euro. Italien liegt mit geschätzten Verlusten von 28 Milliarden Euro europaweit an der Spitze, gefolgt von Deutschland mit 25 Milliarden Euro. Zu den Einbußen zählen Produktionsausfälle, höhere Energiekosten sowie sinkende Arbeitsproduktivität infolge von Fehlzeiten und längeren Pausen. <BR \/><BR \/>Die ganzen Schäden, die durch Trockenheit und Unwetter entstanden sind, kommen obendrauf. In Italien sind es laut Schätzungen des italienischen Versicherungsverbands ANIA allein in diesem Jahr rund 12 Milliarden Euro. <h3>\r\nEnergie- und Landwirtschaft am stärksten betroffen<\/h3>In Südtirol treffen die Klimafolgen vor allem die Land- und Energiewirtschaft. Wie hoch die Einbußen konkret ausfallen, lässt sich aufgrund fehlender Daten schwer bemessen. Dass aber die Wasserkraftproduktion von Alperia im ersten Halbjahr infolge der Trockenheit um 32 Prozent einbrach, die Gala-Ernte enttäuschte und die Grünlandwirtschaft deutlich geringere Futtererträge verzeichnete, macht sichtbar, wie verletzlich Südtirols Wirtschaft gegenüber dem Klimawandel ist. <BR \/><BR \/>Der Klimawandel führt dabei nicht zwangsläufig zu Wasserknappheit. „Aber die Wasserverfügbarkeit wird sich verschieben“, sagt Klimaforscher Marc Zebisch von der Eurac. Die wärmeren Winter lassen Niederschläge häufiger als Regen fallen und die Schneeschmelze früher einsetzen. Das erhöhe zwar die Stromproduktion im Winter. Im Sommer, wenn der Strombedarf steigt, fehlten diese Wasserreserven jedoch, so Zebisch. Für die Wirtschaft bedeutet dies, die Speicherkapazitäten zu optimieren.<h3>\r\nWassermanagement und Lieferketten anpassen<\/h3>Um klimaresistenter zu werden, hat die Eurac bereits im Vorjahr mehrere Handlungsempfehlungen für die Wirtschaft vorgelegt. Dazu zählen Klimarisikoanalysen für Unternehmen, ein effizienterer Umgang mit Wasser sowie eine verbesserte Notfallplanung.<BR \/><BR \/>Wichtig sei zudem, Arbeitsbedingungen und Betriebszeiten an die zunehmende Hitzebelastung anzupassen, um gesundheitliche Risiken und Produktivitätsverluste zu verringern. Ebenso sollten Unternehmen ihre Lieferketten nachhaltiger und robuster gestalten, um Abhängigkeiten zu reduzieren. „Gerade bei globalen Lieferketten können sich Extremwetterereignisse auf der anderen Seite der Welt rasch auf die Südtiroler Wirtschaft auswirken“, sagt Zebisch.