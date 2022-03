Höhere Landesbeiträge für Sanierungen und den Einsatz erneuerbarer Energien

Wärmedämmmaßnahmen (Baukonzession vor dem 12. Januar 2005) an den Außenwänden, Dächern, obersten und untersten Geschossdecken, Terrassen und Lauben

•

Austausch der Fenster und Fenstertüren (Baukonzession vor dem 12. Januar 2005)

•

Einbau von Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung (Baukonzession vor dem 12. Januar 2005)

•

Energetische Sanierung einzelner Baueinheiten (Baukonzession vor dem 12. Januar 2005), gefördert wird dabei die Wärmedämmung von Außenwänden, Dächern, obersten und untersten Geschossdecken, Lauben und Terrassen, sowie der Austausch von Fenster und Fenstertüren und der Einbau von Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung

•

Hydraulischer Abgleich bestehender Heiz- und Kühlanlagen (Baukonzession vor dem 1. Januar 2013)

•

Austausch von Öl- und Gaskesseln in Mehrfamiliengebäuden für Gebäude mit mind. 5 beheizten Baueinheiten und 5 Eigentümern (Baujahr Zentralheizung vor 2007)

•

Energetische Check-up für Mehrfamiliengebäude mit mind. 5 Baueinheiten und mind. 5 Eigentümern



Folgende Maßnahmen werden sowohl für bestehende als auch neue Gebäude vergeben:

•

Einbau thermischer Solaranlagen

•

Einbau von Wärmepumpen gemeinsam mit einer Photovoltaikanlage (mindestens KlimaHaus B)

•

Wer in Südtirol ein Gebäude oder eine Wohnung sanieren möchte, hat anstelle der verschiedenen Steuerabzüge die Möglichkeit, einen Landesbeitrag in Anspruch zu nehmen. Das neue Jahr hat einige Änderungen bei den Beiträgen des Amtes für Energie und Klimaschutz mit sich gebracht. So zum Beispiel beträgt die Förderhöhe nun je nach Maßnahme und erfüllten Mindestanforderungen zwischen 30 und 80 Prozent auf die zulässigen Kosten.Die Gesuche um Förderungsgewährung müssen auch weiterhin vor Beginn der Arbeiten und im Zeitraum zwischen 1. Januar und 31. Mai eingereicht werden.Folgende Energiesparmaßnahmen und erneuerbare Energiequellen werden gefördert:Für bestehende, beheizte Gebäude: