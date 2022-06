Höherer Leitzins: Was das für unsere Sparkonten und Kredite bedeutet Höherer Leitzins: Was das für unsere Sparkonten und Kredite bedeutet

Zum 1. Juli hebt die Europäische Zentralbank (EZB) den Leitzins auf 0,25 Prozent an. Banken können sich also nicht mehr zum Nulltarif Geld bei der EZB leihen. Wie und wo wirkt sich die Leitzinsanhebung also für Verbraucherinnen und Verbraucher aus?