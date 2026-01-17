Die Spiele werden vom 6. bis 22. Februar 2026 ausgetragen und zwar auf mehrere Regionen verteilt. Zu den acht Austragungsorten zählen Mailand (Eiswettbewerbe) und Cortina d'Ampezzo (Ski Alpin) sowie Bormio (Ski Alpin), Livigno (Snowboard\/Freestyle), Verona (Eröffnungsfeier), Antholz (Biathlon) und das Fleimstal (Langlauf, Skispringen) mit Predazzo und Tesero.<BR \/><BR \/> Diese geografische Streuung bringt logistische Herausforderungen mit sich, eröffnet für die Besucher aber auch die Möglichkeit, unterschiedliche Gebiete und Landschaften kennenzulernen. Darauf hofft die heimische Hotellerie, zumal gleich mehrere Austragungsorte von Südtirol aus leicht zu erreichen sind. Zudem wollen mehrere Nationale Olympische Komitees hier ihre Quartiere beziehen, weil Antholz, Cortina und das Fleimstal vor der Haustür liegen und Mailand mit dem Zug in drei Stunden erreichbar ist. <BR \/><BR \/>Das olympische Flair macht somit vor dem Bezirk Überetsch\/Unterland nicht halt. „Um der gestiegenen Nachfrage und dem internationalen Publikum gerecht zu werden, setzen viele lokale Akteure auf besondere Präsenz“, so <b>Evelyn Falser<\/b>, die Präsidentin des Tourismusvereins Eppan. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1262598_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Betriebe, die sich normalerweise in der traditionellen Winterpause befinden würden, haben bewusst ihre Türen geöffnet. Damit setzen wir ein klares Zeichen für die Servicequalität und die Flexibilität unserer Gastgeber. Was die Buchungslage betrifft, befinden wir uns aktuell in einer spannenden Phase der Beobachtung. Man kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht mit absoluter Präzision abschätzen, in welchem Umfang internationale Gäste in den kommenden Wochen final buchen werden. Unabhängig von den exakten Zahlen können wir jedoch mit Sicherheit sagen: Eppan ist bereit.“<BR \/><BR \/>Ein ganz besonderer Höhepunkt wird in Eppan der Fackellauf am 29. Januar, wenn die Fackelläufer durch Eppan ziehen und das olympische Feuer symbolisch in die Gemeinde Eppan tragen. „Wir freuen uns darauf, dieses besondere olympische Lebensgefühl gemeinsam mit unseren Gästen und den Einheimischen zu teilen und Eppan als weltoffene Destination zu präsentieren,“ sagt die Präsidentin Evelyn Falser.<BR \/><BR \/><BR \/>„Die Olympischen Spiele sorgen auch im Südtiroler Unterland für zusätzliche Buchungen, wenn auch nicht flächendeckend“, sagt <b>Lukas Varesco<\/b>, Geschäftsführer der Ferienregion Südtirols Süden.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1262601_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/> „Nach einer Phase zahlreicher Anfragen im Sommer kam es in der eigentlichen Buchungsphase zu Verschiebungen. Für zusätzliche Auslastung sorgte vor allem die Unterbringung von Sicherheitskräften, die einigen Betrieben Winteröffnungen ermöglichte. Gut gebucht sind insbesondere Betriebe in Altrei, Truden aber auch Auer, das als Mobilitätsknotenpunkt dient. Insgesamt profitiert das Unterland von der Nähe zu den Wettkampfstätten im Fleimstal, während die touristische Bilanz je nach Ort unterschiedlich ausfällt. Die Spiele werden von den Verantwortlichen positiv bewertet“, so Geschäftsführer Lukas Varesco.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1262604_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Auch in Kaltern haben mehrere Tourismusbetriebe eigens für Olympia geöffnet, so <b>Sighard Rainer<\/b>, der Präsident des Tourismusvereins Kaltern: „Einige der Betriebe sind schon jetzt gut gebucht, bei anderen ist die Buchungslage noch verhalten. Viele Besucher werden kurzfristig buchen. Wir sind jedenfalls zuversichtlich.“