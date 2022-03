Hohe Benzinpreise in Italien, slowenische Tankstellen gestürmt

Die Benzin- und Dieselpreise in Italien sind im Zuge des Ukraine-Konflikts auf über 2,1 Euro pro Liter in die Höhe geschnellt. In Friaul-Julisch Venetien sind in den Grenzgebieten Preisnachlässe für Benzin vorgesehen, die jedoch nicht ausreichen, um die Preiserhöhungen abzumildern und mit den slowenischen Preisen zu konkurrieren. Die durchschnittliche Ersparnis für italienische Autofahrer, die in Slowenen tanken, beträgt zwischen 50 und 60 Cent pro Liter.Die Szenen an den Haupt- und Nebenpässen sind dieselben: Lange Schlangen von Autos mit italienischen Nummernschildern, die geduldig vor den Pumpanlagen auf ihre Reihe warten. Facebook-Nutzer in Triest tauschen in Gruppen Informationen über die Preise der verschiedenen Tankstellen in Slowenien aus, um gemeinsam die günstigste zu ermitteln.Die Regierung in Rom plant kommende Woche ein Maßnahmenpaket, um die negativen Auswirkungen der hohen Strom-, Gas- und Benzinpreise zu reduzieren. Am 19. März ist ein Streik der Frächter vorgesehen, sie fordern von der Regierung angesichts der hohen Treibstoffpreisen Stützungsmaßnahmen.

apa