Wie stark sich die Preise für Strom und Gas in den vergangenen Jahren verändert haben, zeigte Ingenieur Alessandro Rossi vom Polo Tecnologico per l’Energia aus dem Trentino auf. Seit Anfang dieses Jahres wird ein deutlicher Preisanstieg verzeichnet. Im November erreichten die italienischen Marktpreise rund 250 Euro\/MWh für Strom und 90 Euro\/MWh für Gas. Dies entspricht im Vergleich zur Zeit unmittelbar vor dem Ausbruch des Iran-Konfliktes einer Verdoppelung des Strompreises und einer nahezu Verdreifachung des Gaspreises.<BR \/><BR \/>Ein wesentlicher Grund für das hohe Strompreisniveau ist die starke Abhängigkeit des italienischen Energiemarktes vom Gas. Für den Präsidenten des Unternehmerverbandes Südtirol, Alexander Rieper, ist klar, dass der Weg hin zu einem Energiemix, der stärker auf erneuerbaren Energien basiert, konsequent fortgesetzt werden muss: „Was sich weltpolitisch abspielt, spüren unsere Unternehmen unmittelbar über ihre Energiekosten. Unsere Industrie verliert an Wettbewerbsfähigkeit – gegenüber europäischen Ländern, die stärker in erneuerbare Energien investieren, aber vor allem auch gegenüber Wirtschaftsräumen außerhalb Europas wie China oder den USA. Umso wichtiger ist es, die Abhängigkeit von internationalen Energiemärkten zu verringern, die Energieversorgung aus erneuerbaren Quellen zu stärken und den europäischen Energiemarkt gezielt weiterzuentwickeln.“<BR \/><BR \/>Gleichzeitig müsse Europa sicherstellen, dass Klimapolitik und Wettbewerbsfähigkeit Hand in Hand gehen. „Die Industrie unterstützt die Ziele der Dekarbonisierung. Gleichzeitig müssen die Kosten der Transformation für die Unternehmen tragbar bleiben. Die laufenden Diskussionen auf europäischer Ebene über die Weiterentwicklung des Emissionshandels (ETS) dürfen nicht zu zusätzlichen Belastungen für energieintensive Betriebe führen“, betont Thomas Brandstätter, Energiebeauftragter im Präsidium des Unternehmerverbandes: „Um die Energiekosten nachhaltig zu senken, braucht es Maßnahmen auf mehreren Ebenen: leistungsfähige Stromnetze, ausreichende Speicherkapazitäten und schnellere Genehmigungsverfahren für entsprechende Infrastrukturvorhaben. Neben öffentlichen Investitionen sind vor allem Rahmenbedingungen notwendig, um private Investitionen anzustoßen und zu fördern.“ <BR \/><BR \/>Auf staatlicher Ebene seien zuletzt mit dem sog. DL Bollette erste Maßnahmen zur Entlastung von Haushalten und Unternehmen gesetzt worden. „Kurzfristige Hilfsmaßnahmen können jedoch nur begrenzt wirken. Entscheidend sind strukturelle Reformen des Energiemarktes, der Ausbau erneuerbarer Energien und Maßnahmen zur Senkung der Systemkosten. Nur so können dauerhaft wettbewerbsfähige Energiepreise erreicht werden“, so Brandstätter in einer Aussendung. <BR \/><BR \/>Gerade in Zeiten hoher Energiepreise kommt der Einkaufsgruppe Energie im Unternehmerverband eine besondere Bedeutung zu. Vor 20 Jahren gegründet, vereint sie heute 63 Mitgliedsunternehmen. Ihr Ziel ist es, durch attraktive Energiekonditionen die Wettbewerbsfähigkeit der Mitgliedsunternehmen zu stärken. „Wir konnten auch heuer sowohl im Strom- als auch im Gasbereich attraktive Konditionen garantieren“, unterstreicht Brandstätter. Für Unternehmen, die nicht der Einkaufsgruppe angehören, greift eine Vereinbarung mit Alperia, die vor Kurzem verlängert wurde. <BR \/><BR \/>„Energie ist längst nicht mehr nur ein Kostenfaktor, sondern ein strategischer Wettbewerbsfaktor. Die Verfügbarkeit von sicherer, nachhaltiger und bezahlbarer Energie wird maßgeblich darüber entscheiden, ob Investitionen, Wertschöpfung und Arbeitsplätze künftig in Südtirol und Europa bleiben. Doch Energie ist nur einer von mehreren zentralen Standortfaktoren. Ebenso notwendig sind spürbare Fortschritte beim Bürokratieabbau, wettbewerbsfähige steuerliche Rahmenbedingungen und eine Industriepolitik, die Investitionen erleichtert statt erschwert. Nur wenn auf allen Ebenen entschlossen gehandelt wird, kann Europa seine Wettbewerbsfähigkeit sichern und seine industrielle Basis langfristig stärken“, fasst Verbandspräsident Alexander Rieper zusammen.