„Die Energiekosten schmälern zunehmend die Fähigkeit unserer Unternehmen, sich auf den internationalen Märkten zu behaupten. Dies betrifft nicht nur den Wettbewerb mit Unternehmen aus anderen europäischen Ländern, sondern insbesondere auch mit Unternehmen aus China und den USA“, betont der Präsident des Unternehmerverbandes Südtirol, Alexander Rieper.<BR \/><BR \/> Um die Abhängigkeit von anderen Weltregionen zu verringern, müsse Europa massiv in erneuerbare Energien investieren. Zudem gelte es, das Ziel eines einheitlichen Energiemarktes innerhalb der EU konsequent weiterzuverfolgen, um die Preise für alle europäischen Unternehmen zu senken.<BR \/><BR \/>„Die steigenden Gas- und Ölpreise müssen ein zusätzlicher Ansporn sein, die Entwicklung erneuerbarer Energien noch entschlossener voranzutreiben – auch in Südtirol. Dafür braucht es öffentliche Investitionen sowie Maßnahmen, die private Investitionen fördern“, erklärt Thomas Brandstätter, Energiebeauftragter im Präsidium des Unternehmerverbandes Südtirol. Ebenso entscheidend sei der Ausbau und die Anpassung der Infrastruktur – von modernen Netzen bis hin zu Technologien, die eine Speicherung von Energie ermöglichen.<BR \/><BR \/> Eine saubere und sichere Energieversorgung zu wettbewerbsfähigen Preisen sei eine der strategischen Voraussetzungen für einen langfristigen Plan, der die Industrie wieder stärker in den Mittelpunkt rückt und nachhaltig stärkt.<BR \/><BR \/> „Es ist von entscheidender Bedeutung, auf europäischer, nationaler und Landesebene eine nachhaltige und strukturell ausgerichtete Industriepolitik umzusetzen, die die Rahmenbedingungen für die Unternehmen verbessert. Es besteht schon jetzt die Möglichkeit, unsere Unternehmen mit gezielten Maßnahmen unmittelbar zu unterstützen. Am wirksamsten und schnellsten wäre die Einführung steuerlicher Entlastungen sowie ein konsequenter Abbau bürokratischer Hürden. Gleichzeitig sollte der Staat die zusätzlichen Einnahmen aus den hohen Energiepreisen nutzen, um Unternehmen zu entlasten und Investitionen in die Dekarbonisierung zu beschleunigen.“, so Rieper abschließend.