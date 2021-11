Hohe Energiepreise: Mit diesen Tipps sparen Sie Geld

Die aktuellen Energiepreise treiben vielen Verbrauchern regelrecht Angstschweißperlen auf die Stirn. Für Strom, Gas und Treibstoff werden aktuell Rekordbeträge fällig.Eine erste Möglichkeit der Kostenreduzierung bei Strom und Gas stellt eventuell ein Anbieterwechsel dar. Dabei können die individuellen Angebote direkt bei den Anbietern oder auf dem Vergleichsportal der ARERA ermittelt werden.Ein kleiner Leitfaden für den Anbieterwechsel bei Strom und Gas findet sich auf der Webseite der Verbraucherzentrale Südtirol , die auch einen Beratungsservice hierzu anbietet.Nachfolgend finden Sie die besten Tipps der VZS zum Energiesparen, nach den Bereichen Strom – Heizen – Warmwasser und Auto aufgeteilt.Um bei der nächsten Stromrechnung keinen Preis-Schock zu erleben, können verschiedene Maßnahmen hilfreich sein. Geräte mit Bereitschaftsdienst (rote Lampe brennt), wie Fernseher, Radio, Kaffeemaschine und ähnliches sollten stets ganz ausgeschaltet werden, weil sie auch im Standby-Modus Energie verbrauchen.Kochtöpfe und Pfannen sollten an die Größe des Kochfeldes angepasst sein. Auch die Restwärme des Kochfeldes sollte gezielt genutzt werden – vielleicht muss die Platte nicht bis zum letzten Moment voll aufgedreht sein. Außerdem bringt das Kochen mit geschlossenen Decken und das Verwenden eines Schnellkochtopfes, Eierkochers oder ähnlicher Hilfsmittel weitere Stromeinsparungen mit sich.In das Kühl- bzw. Gefriergerät sollten nur abgekühlte Gerichtegestellt werden, da sonst mehr Energie aufgewendet werden muss, um sie abzukühlen. Das Eisfach sollten Sie regelmäßig abtauen: je dicker die isolierende Eisschicht, desto höher der Stromverbrauch.Der Backofen sollte, wenn überhaupt, dann nur so lange vorgeheizt werden, wie unbedingt notwendig. Auch hier können Sie die Restwärme gezielt nutzen und Geld sparen.Waschmaschine und Geschirrspüler sollten vor dem Einschalten stets vollständig gefüllt werden. Beim Bügeln sollte auf eine geeignete Bügelfeuchte geachtet werden und der kostengünstigste Wäschetrockner ist die frische Außenluft.Sie brauchen eine neue Waschmaschine, einen neuen Kühlschrank oder Geschirrspüler? Achten Sie beim Kauf nicht nur auf den Preis, sondern auch auf den Energieverbrauch. Die Energieetikettierung gibt Auskunft.Wer den Stromverbrauch seiner Geräte nicht kennt, der kann diese mittels eines Strommessgerätes ganz einfach ermitteln. Wird dieser Verbrauch dann mit den jährlichen Einsatzstunden des Haushaltsgerätes multipliziert, so weiß man, wie viel Strom für das jeweilige Gerät Jahr für Jahr benötigt wird. Ein solches Strommessgerät kann man sich entweder in der Verbraucherzentrale oder vielfach auch in der eigenen Gemeinde ausleihen.Die Raumtemperaturen sollten an den effektiven Bedarf angepasst werden. Nicht in allen Räumen muss es unbedingt gleich warm sein. Senkt man die Raumtemperatur um 1 Grad Celsius können bis zu 6 Prozent an Heizenergie eingespart werden. Achten Sie aber auf geschlossene Türen zu den kälteren Räumen hin.Durch das Absenken der Raumtemperaturen (um etwa 4 Grad) in den Nachtstunden und bei längerer Abwesenheit können im Schnitt rund 10 Prozent der Heizenergie eingespart werden. In den Abendstunden sollten außerdem die Rollläden, Jalousien und Vorhänge verschlossen werden. Auf diese Weise werden die Energieverluste über die Fenster reduziert.Die Lüftungsgewohnheiten sollten überdacht werden: vielfach wird zu wenig oder zu viel gelüftet. Fenster besser nicht kippen, sondern Mehrmals am Tag Querlüften: Fenster und Türen öffnen und Durchzug erzeugen, eine bis 5 Minuten sind meist ausreichend.Verstellen Sie Heizkörper nicht durch Möbel und verdecken Sie die Geräte nicht mit schweren Vorhängen. Die Wärme kann sich sonst nicht verteilen. Entlüften Sie zudem Ihre Heizkörper, wenn die Geräte gluckern. Das Wasser zirkuliert dann nicht mehr richtig, dadurch geht Energie verloren.Isolieren Sie die Heizungsrohre im Keller. Dann geht auf dem Weg in die Wohnung keine Wärme verloren. Den Verbrauch der Heizkörper sollten Sie von Zeit zu Zeit mit Hilfe von Wärmezählern überprüfen. Notieren Sie die Daten zu Beginn und am Ende der thermischen Saison.Der Wärmebedarf kann durch thermostatische Heizkörperventile reguliert werden: Es ist nicht notwendig, die Ventile auf Maximum zu stellen, es kann genügen, sie auf eine durchschnittliche Temperatur einzustellen.Durch die Anpassung der Warmwasserzirkulation an den effektiven Bedarf (Einbau von Zeitschaltuhren) kann einiges an Energie eingespart werden.Die 5-Minuten-Dusche spart im Vergleich zum Vollbad im Schnitt 2 Drittel des Wassers und somit der Kosten für die Warmwasserproduktion. Noch sparsamer geht es mit einem Sparduschkopf.Auch fürs Händewaschen, Geschirrspülen und Reinigungsarbeiten im Haushalt wird warmes Wasser benötigt, was mit Bedacht genutzt werden sollte, um unnötige Energieverbräuche zu vermeiden. So sollte etwa das Geschirr nie unter fließendem Wasser gespült werden. Dies verbraucht die dreifachen Ressourcen im Vergleich zum Geschirrspülen im Waschbecken. Auch der Einsatz eines Durchflussbegrenzers am Waschbecken bringt Wassereinsparungen von bis zu 40 Prozent mit sich.Ein nicht zu unterschätzender Anteil an Wärme geht durch eine mangelnde Wärmedämmung der Warmwasserohre und des Warmwasserspeichers verloren. Durch eine nachträgliche Wärmedämmung vor allem im Bereich der nicht beheizten Räume kann einiges an Energie eingespart werden.Auch Heißwasser-Geräte schlucken in den meisten Haushalten zu viel Strom. Wer sein Wasser nur auf 50 statt auf 60 Grad erhitzt, spart centweise. Im Urlaub muss der Boiler nicht in Betrieb sein.Wenn der Boiler zu alt ist, sollten Sie einen neuen von guter Qualität und Leistung kaufen.Schalten Sie früh in den nächsten Gang, das spart bis zu 15 Prozent Sprit. Meiden Sie zudem Vollgas und unnötiges Bremsen. Das verringert den Verbrauch um 3 bis 5 Prozent.Schalten Sie den Motor ab, wenn Sie länger als 30 Sekunden stehen müssen und schalten Sie die Klimaanlage nur bei Bedarf ein. Sie ist ein Sprit-Schlucker.Checken Sie Ihren Reifendruck. Er sollte etwa 0,2 bar höher liegen als vom Hersteller empfohlen. Das gibt weniger Reibungsverluste, der Verbrauch sinkt.Räumen Sie Ihren Kofferraum auf, werfen Sie unnötigen Ballast (wie zum Beispiel Dachträger) ab. Je geringer das Gewicht und der Luftwiderstand, desto niedriger der Verbrauch.Bilden Sie Fahrgemeinschaften.Achten Sie beim Kauf Ihres Autos besonders auf den Verbrauch und vergleichen Sie die Preise (zum Beispiel auf www.spritpreise.it ), fahren Sie aber keine Extra-Wege nur für's Tanken.

pho