<BR \/><BR \/>Laut der Analyse verursachten die höheren Strompreise 2025 bei Südtirols Kleinunternehmen Mehrkosten von rund 48 Millionen Euro. In Trentino-Südtirol summierten sich diese auf insgesamt 92 Millionen Euro und italienweit auf 3,67 Milliarden Euro. Der Strompreis für kleine Betriebe lag bei 25,99 Cent pro Kilowattstunde und damit 17,9 Prozent über dem EU-Durchschnitt von 22,04 Cent.<BR \/><BR \/>„Wenn ein Südtiroler Kleinbetrieb für dieselbe Energie deutlich mehr bezahlen muss als ein vergleichbarer Betrieb in anderen europäischen Ländern, entsteht ein struktureller Wettbewerbsnachteil. Unsere Unternehmen brauchen faire und verlässliche Rahmenbedingungen sowie Energie zu wettbewerbsfähigen Preisen“, betont lvh-Präsident Martin Haller in einer Aussendung. <h3>\r\nAllgemeine Systemkosten deutlich höher als im Schnitt<\/h3>Eine wesentliche Ursache liege auch bei Steuern und allgemeinen Systemkosten. Die entsprechenden Belastungen auf den Stromrechnungen kleiner italienischer Betriebe betragen 47,4 Prozent mehr als der europäische Durchschnitt. Gerade für Südtirol ist dies relevant: Die lokale Wirtschaftsstruktur ist stark von Klein- und Kleinstunternehmen geprägt, die Kostensteigerungen oftmals nur begrenzt weitergeben können.<BR \/><BR \/>Auch lvh-Direktor Walter Pöhl sieht Handlungsbedarf: „Es kann nicht sein, dass ausgerechnet kleine Unternehmen beim Energiebezug überproportional belastet werden. Viele unserer Mitgliedsbetriebe investieren bereits in Energieeffizienz, Fotovoltaik und moderne Technologien. Notwendig sind eine gerechtere Verteilung von Steuern und Systemkosten sowie langfristige Maßnahmen, die den Betrieben Planungssicherheit geben.“<BR \/><BR \/>Der lvh fordert daher von der Politik auf Landes- Staats- und EU-Ebene, die besondere Situation kleinstrukturierter Wirtschaftsstandorte stärker zu berücksichtigen.