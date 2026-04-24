Rund 200 Unternehmer aus der Holzbranche, Architekten und Ingenieure trafen sich beim Holzbaukongress 2026, organisiert von der Berufsgemeinschaft der Holzbaumeister und Zimmerer im lvh.apa in Zusammenarbeit mit der Kammer der Architekten Bozen sowie der Ingenieurkammer der Provinz Bozen. <BR \/><BR \/>Im Mittelpunkt des Kongresses standen die vielfältigen Vorteile des Bauens mit Holz: Als nachwachsender Rohstoff überzeugt Holz durch seine hervorragende CO2-Bilanz, seine hohe Tragfähigkeit sowie seine vielseitigen Einsatzmöglichkeiten im privaten und öffentlichen Bau. Gleichzeitig leistet der Holzbau einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz und zur regionalen Wertschöpfung.<h3>\r\nFachvorträge mit Praxisbezug<\/h3>Im Rahmen des Kongresses referierten renommierte Experten aus der Branche über aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen im Holzbau. Dipl.-Ing. Andreas Burgherr gab Einblicke in moderne Holzbauweisen und zeigte innovative Ansätze in Planung und Umsetzung auf. Dipl.-Ing. Florian Oberhauser widmete sich den Anforderungen an Holzfassaden und beleuchtete sowohl statische Aspekte als auch praktische Erfahrungen aus der Umsetzung.<BR \/><BR \/> Ein besonderer Fokus lag auf dem Beitrag des Holzbaus zum Klimaschutz: Dipl.-Ing. Architekt Holger König analysierte die CO2-Bilanz von Holzgebäuden sowie deren Dauerhaftigkeit und unterstrich die ökologische Relevanz des Baustoffs.<BR \/><BR \/>Mit Blick auf die Planungspraxis erläuterte Dipl.-Ing. Dr. Jörg Koppelhuber die Chancen und Herausforderungen im Holzbau und zeigte auf, worauf es in der Projektierung besonders ankommt. Ergänzend präsentierte Zentralpräsident Hansjörg Steiner anhand konkreter Beispiele den Einsatz von Holz als Baustoff im öffentlichen Sektor und verdeutlichte dessen Potenziale für zukunftsorientierte Bauprojekte.<h3>\r\nHolzbau als Zukunftsstrategie<\/h3>Der Holzbaukongress 2026 verdeutlichte eindrucksvoll: Holz ist weit mehr als ein traditioneller Baustoff – es ist ein zentraler Baustein für die Bauwende. Sowohl im privaten Wohnbau als auch im öffentlichen Bereich bietet die Holzbauweise nachhaltige, wirtschaftliche und innovative Lösungen.<BR \/><BR \/>Mit der verstärkten Förderung des Holzbaus, gezielten Investitionen in Know-how sowie einer engen Zusammenarbeit aller Akteure kann der Rohstoff Holz seine Rolle als tragende Säule der Bauwirtschaft weiter ausbauen.