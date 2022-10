Homeoffice: Unternehmen sparen 500 Euro pro Arbeitsplatz

Mit „Decreto Aiuti“ sollen Schwellenwert für steuerfreie Lohnzusatzleistungen angehoben werden

Regierung Meloni will Maßnahme bestätigen

Laut der Beobachtungsstelle des „Politecnico“ kann ein Unternehmen mit 2 Smart-Working-Tagen pro Woche die jährlichen Kosten um 500 Euro pro Arbeitsplatz senken. Gleichzeitig fällt bei den Mitarbeitern die Anfahrt zum Arbeitsplatz weg, was zum Teil eine deutliche Ersparnis bedeutet.Aber: Die Mitarbeiter, die von zuhause aus arbeiten, haben auch höhere Kosten zu tragen: beispielsweise eine höhere Stromrechnung, oder höhere Internetkosten. Nur 13 Prozent der Unternehmen, die regelmäßiges Smart Working anbieten, gewähren ihren Mitarbeitern aber auch eine Kostenvergütung, heißt es vom „Politecnico“.„Angesichts der Einsparungen, die ein Unternehmen mit Smart Working erzielt, ist dies enttäuschend“, wird Fiorella Crespi, die Leiterin der Beobachtungsstelle in der Online-Ausgab von „La Repubblica“ zitiert.Mit dem Dekret Aiuti bis habe die Regierung Draghi den Unternehmen nämlich ein zusätzliches Instrument an die Hand gegeben, um sich an diesen Kosten zu beteiligen: Sie hat den Schwellenwert für steuerfreie Lohnzusatzleistungen auf 600 Euro angehoben und ihren Anwendungsbereich auf die Erstattung von Haushaltskosten ausgeweitet.Und so wie es aussieht, will die neue Regierung diese Maßnahme bestätigen: Ministerpräsidentin Giorgio Meloni hat sich in ihrer Regierungserklärung am Dienstag für eine Anhebung der Freibeträge und eine Stärkung der Unternehmensförderung ausgesprochen.