Hotel 2021: Sustainability Awards verliehen

Um die interessanten Inhalte auch all jenen bieten zu können, die es nicht auf die Messe geschafft haben oder die eine oder andere Veranstaltung nochmals ansehen möchten, wurden sämtliche Programmpunkte aufgezeichnet und sind auf der Homepage der Hotel abrufbar.Ein Highlight des online abrufbaren Eventprogrammes ist die Verleihung der Sustainability Awards an Vorreiter im Bereich Nachhaltigkeit. Die Preise wurden am Mittwochabend, 20. Oktober, im neuen FieraMesse H1 Eventspace überreicht.Gastrofresh aus Atzwang gemeinsam mit seinem Lieferanten, dem St. Paulsner Jungunternehmen Profarms Microgreens: Das regionale, biologische, frische und nährstoffreiche Superfood aus dem orts- und zeitunabhängigen, nachhaltigen und hoch automatisierten Vertical Farming System hat die siebenköpfige Jury überzeugt.Resch Home aus Blumau mit Auping Evolve. Die erste vollständig zirkuläre, d. h. zu 100% aus recycelbaren Materialien gewonnene, Matratze der Welt ist sehr luftdurchlässig und komfortabel und konnte bereits beim Circular Award Busines 2019 und dem Red Dot Award 2020 überzeugen.Lobis Böden mit der selbst produzierten Akustikdiele LobiSILENT. Die einfach verlegbare Diele dämpft Schall effektiv und ist zu 80% aus heimischem Holz gefertigt sowie mit umweltfreundlichen Ölen behandelt.Hotel Tyrol Dolomites slow living in Villnöss aufgrund der Nachhaltigkeitszertifizierung nach den „Tourcert“-Standards, der Ernennung eines Nachhaltigkeitsbeauftragten und einer Gemeinwohlbilanz sowie der Förderung von lokalen Lieferketten und regionalen Künstlern und Handwerkern.

