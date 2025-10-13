Der modernste Kaffeevollautomat, der schnellste Putzroboter oder die smarteste Personalsoftware: 430 Aussteller nutzen die Fachmesse, um ihre neuesten Produkte und Dienstleistungen dem Publikum aus Hotellerie und Gastronomie vorzustellen.<BR \/><BR \/>„Hotel“ zählt zu den wichtigsten Branchenschaufenstern in ganz Norditalien. Im vergangenen Jahr zählte die Veranstaltung rund 19.000 Besucher.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-71841051_quote" \/><BR \/><BR \/>„Diese Messe macht sichtbar, wie breit gefächert der Sektor Gastgewerbe ist und wie viele daran teilhaben – Produzenten, Dienstleister, Handwerker: Alle sind hier vertreten“, betonte Greti Ladurner, Präsidentin der Messe Bozen, bei der Eröffnung am Montag. „Viele Produkte und Dienstleistungen sind in Südtirol entstanden und werden mittlerweile als Exportgut weit über die Grenzen vertrieben, darunter digitale Lösungen gleichermaßen wie Lebensmittel oder Hotelbedarf.“<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1225221_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Auch Tourismuslandesrat Luis Walcher unterstrich die Bedeutung der Messe: „Die Hotel ist eine Triebfeder für Innovation, für Trends, für neue Aufträge und für die Stimmung unter Hoteliers und Gastronomen.“<h3>\r\nUnternehmen aus dem In- und Ausland<\/h3>Von den über 400 Ausstellern stammt fast die Hälfte aus Südtirol. Darunter befinden sich nicht nur große Unternehmen, sondern zunehmend auch kleinere lokale Betriebe. <BR \/><BR \/>Seit vergangenem Jahr zeigen lokale Bioproduzenten aus Südtirol, Nordtirol und dem Trentino entlang der sogenannten „kmBIOmeile“ ihre Produkte. Bereits seit mehreren Jahren nutzen die Freien Weinbauern Südtirols die „Hotel“, um im Rahmen der Weinverkostung „Vinea Tirolensis“ auf ihre Weine aufmerksam zu machen. <h3>\r\nMehrere Fachtagungen geplant<\/h3>Die Fachmesse hat sich in den vergangenen Jahren auch zunehmend zu einer Plattform für Austausch und Weiterbildung entwickelt. Zahlreiche Fachtagungen und Veranstaltungen begleiten die vier Messetage.<BR \/><BR \/>Am Dienstag etwa findet die 25. Fachtagung „Urlaub auf dem Bauernhof“ des Südtiroler Bauernbundes statt. Am Mittwoch lädt der Hoteliers- und Gastwirteverband (HGV) zu seiner Tagung zum Thema „Employer Branding“.<BR \/><BR \/>Ein fixer Bestandteil des Programms sind außerdem die geführten „Hotel Tours“, die gemeinsam mit der Architekturstiftung Südtirol organisiert werden. Dabei erhalten Besucherinnen und Besucher Einblicke in nachhaltige Bauprojekte, die aktuelle Architekturtrends aufgreifen.<BR \/><BR \/>Die Messe läuft bis einschließlich Donnerstag, 16. Oktober.